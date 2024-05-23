Россия ударила по Харькову: в городе раздаются взрывы

Поздно вечером в четверг, 23 мая, российские оккупанты атаковали Харьков. В городе прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"В городе прогремело несколько взрывов!" - заявил он.
Вскоре глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил обстрел Харькова оккупантами.
"Оккупанты наносят удары. Будьте в укрытиях!" - призвал Синегубов.
Первые взрывы в городе прозвучали около 23:00. В 23:07 мэр Харькова Терехов сообщил о повторных взрывах.
"На местах последних двух прилетов повреждены нежилые помещения и жилые дома, в частности, выбиты стекла и разбиты заборы. По состоянию на данный момент без пострадавших", - рассказал Терехов.
Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
Обстрелы Харькова - последние новости
Напомним, 23 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре, подразделению коммунального предприятия, а также по частному предприятию в городе. В результате удара - много пострадавших, есть погибшие.
Также 22 мая россияне ударили по Харькову. Под ударом был Шевченковский район города. Пострадали люди.
Как сообщал Главред, 21 мая в Харькове прогремели несколько взрывов. Оккупанты ударили "Шахедом" по одному из любимых мест отдыха горожан.
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