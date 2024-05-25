"Мирное предложение Путина": в ОП жестко отреагировали на удар РФ по Харькову

Партнеры не позволяют Украине атаковать цели на территории страны-агрессора, напомнил Михаил Подоляк.

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Последствия удара РФ по Харькову / Коллаж: Главред, Фото: ГСЧС

Преднамеренный удар российских оккупантов управляемой авиационной бомбой по торговому центру в Харькове прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, замечательное "мирное предложение" Путина. Надо обязательно о чем-то договариваться с Россией", - иронически написал он в соцсети Х, намекая на отказ западных партнеров атаковать цели на территории РФ.

При этом представитель ОП задал риторический вопрос, почему западные партнеры не позволяют Украине атаковать российские аэродромы и артиллерию на территории страны-агрессора.

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"Почему? Это была бы эскалация. И справедливо ли уничтожать военные активы агрессора на территории агрессора, если каждый день можно наслаждаться уничтожением украинского города. И, конечно, никакой "пассивной защиты" украинского неба, никакой ПВО НАТО и самолетов, которые могли бы сбивать геноцидные российские ракеты в суверенном воздушном пространстве Украины. В конце концов, это бы спровоцировало Россию", - иронически пишет он.

Советник главы ОП также упрекнул партнеров, которые предлагают проводить переговоры с террористическим режимом в РФ.

"А, да, надо быстрее провести "переговоры", согласиться с правом маньяков вас уничтожать, наконец-то покончить с международным правом и забыть о Харькове и сотнях других украинских городов. Гениальный план. Действительно "мирный" план", - добавил Подоляк.

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Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по строительному гипермаркету Харькова. В результате есть погибшие и раненые. Российские оккупанты атаковали гражданскую торговую инфраструктуру города управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Харькову. Президент Украины Зеленский назвал ракетный удар РФ по гипермаркету "проявлением российского безумия" и призвал партнеров предоставить больше ПВО.

Как сообщалось ранее, в момент воздушной тревоги сотрудники и посетители гипермаркета "Эпицентр" в Харькове, куда РФ сбросила авиабомбы, не успели эвакуироваться.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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