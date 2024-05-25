Частично разрушены лицей и 9-этажка: РФ ночью атаковала Харьков

Российские оккупанты в ночь на субботу, 25 мая, осуществили ракетный удар по Харькову. В результате атаки был частично разрушен лицей, повреждены 9-этажный жилой дом и 31 автомобиль.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что одна из ракет попала в Слободском районе, разрушив мастерскую образовательного учреждения и частично - основное здание лицея. По состоянию на это время, информация о погибших и раненых не поступала.
"Враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушено основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости. Информация о погибших и раненых не поступала", - сообщил мэр города.видео дня
В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что атака произошла около часа ночи. Оккупанты осуществили четыре ракетных удара по Харькову и Харьковскому району.
"По предварительной информации, российская армия ударила баллистическими ракетами типа "С-300". В Слободском районе одно попадание зафиксировано по зданию лицея, другое в промышленной зоне. Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9-ти этажного жилого дома. В Харьковском районе 2 попадания на открытой местности. Травмированных нет", - рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
В прокуратуре добавили, что на месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений. Начато уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины.
Смотрите видео последствий ночного удара по Харькову:
Что такое С-300?
С-300 — это зенитно-ракетная система (ЗРС), разработанная еще в Советском союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф).
Главное предназначение С-300 — противовоздушная оборона, она должна уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. Как ПВО ее используют во всех постсоветских странах и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай.
В Украине до полномасштабного вторжения РФ насчитывалось более 250 систем С-300 по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Также установки С-300 переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи.
Установка способна бить на расстояние до 75 км или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300.
Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстояние около 40 км. Поэтому под удар окупантов обычно попадают Харьков, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые города.
Еще с советских времен у страны-агрессора РФ осталось много ракет С-300 (по разным данным, от 5 до 8 тысяч).
Почему ПВО Украины не отбивает атаку С-300
Расстояние в 40 км ракета С-300 преодолевает буквально за минуту и летит слишком низко, чтобы на нее отреагировали локаторы зенитно-ракетных комплексов Украины. Потому тревога часто включается уже после взрыва.
Кроме того, С-300 при ударе "земля-земля" летит по траектории дуги и может маневрировать.
Отбить атаку С-300 могут комплексы Patriot и SAMP-T.
Удары РФ по Харькову 23 мая - что известно
Утром 23 мая в Харькове прогремело более десяти взрывов. Оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар пришелся по частному предприятию.
В результате удара по Харькову была разрушена одна из крупнейших типографий в Европе "Фактор-печать", где печатались книги почти всех украинских издательств. В результате удара по типографии погибли семь человек и было уничтожено 50 тысяч книг.
После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что РФ атаковала Харьковскую область 15 ракетами в первой половине 23 мая. Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты используют невозможность Украины наносить удары по местам пуска ракет на территории РФ. После этого появились ужасные кадры уничтоженной типографии в Харькове.
Также поздно вечером Россия ударила по Харькову. В городе прогремели несколько взрывов. Первые взрывы в городе прогремели около 23:00. В 23:07 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повторных взрывах.
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