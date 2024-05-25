Ситуация на фронте может измениться немедленно, нужно одно решение США - WSJ

Украинские военные нуждаются в разрешении бить по территории РФ американским оружием.

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США могут немедленно изменить ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Ситуация на Харьковском направлении может резко измениться. Сделать это могут США лишь одним решением. Об этом заявил аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос, сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о разрешении украинской армии бить американским оружием по территории России.

"Украинцы не могут противостоять россиянам, пока те не пересекут международную границу", - говорит Баррос. видео дня

Он убежден, что ситуация на поле боя изменится "немедленно", как только ВСУ начнут бить американским оружием по территории РФ. Это помешает оккупантам перебрасывать технику к украинской границе.

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Ранее сообщалось, что США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ. Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Макрон и Зеленский обсудили помощь ВСУ. Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ.

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.

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