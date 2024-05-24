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Много погибших, сожженно 50 тыс. книг: ужасные кадры уничтоженной типографии в Харькове

Алёна Воронина
24 мая 2024, 11:25
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Зеленский показал, как выглядит разрушенная оккупантами типография в Харькове, и призвал мировых лидеров быть более решительными.
Удар РФ по Харькову 23 мая
Последствия удара РФ по Харькову 23 мая/ коллаж: Главред, фото: скрин

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры разрушенной типографии в Харькове, по которой в четверг, 23 мая, российские оккупанты ударили ракетой. Глава Украинского государства отметил, что в результате вражеской атаки есть погибшие, многие люди были ранены, а также было уничтожено 50 тысяч книг.

"Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни. Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российский террор должен проиграть. По словам украинского президента, для того, чтобы остановить страну-агрессора Россию, нужно лишь одно - достаточная решимость мировых лидеров.

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Также, по его словам, нужны достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения.

Удар РФ по Харькову 23 мая
Удар РФ по Харькову 23 мая/ скрин

Смотрите видео последствий удара оккупантов по Харькову 23 мая:

Удары РФ по Харькову 23 мая - что известно

Утром 23 мая в Харькове прогремело более десяти взрывов. Оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар пришелся по частному предприятию.

В результате удара по Харькову была разрушена одна из крупнейших типографий в Европе "Фактор-печать", где печатались книги почти всех украинских издательств. Как сообщал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате удара по типографии погибли семь человек.

После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что РФ атаковала Харьковскую область 15 ракетами в первой половине 23 мая. Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты используют невозможность Украины наносить удары по местам пуска ракет на территории РФ.

Также поздно вечером Россия ударила по Харькову. В городе прогремели несколько взрывов. Первые взрывы в городе прогремели около 23:00. В 23:07 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повторных взрывах.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

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