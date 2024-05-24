Много погибших, сожженно 50 тыс. книг: ужасные кадры уничтоженной типографии в Харькове

Зеленский показал, как выглядит разрушенная оккупантами типография в Харькове, и призвал мировых лидеров быть более решительными.

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Последствия удара РФ по Харькову 23 мая/ коллаж: Главред, фото: скрин

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры разрушенной типографии в Харькове, по которой в четверг, 23 мая, российские оккупанты ударили ракетой. Глава Украинского государства отметил, что в результате вражеской атаки есть погибшие, многие люди были ранены, а также было уничтожено 50 тысяч книг.

"Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни. Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российский террор должен проиграть. По словам украинского президента, для того, чтобы остановить страну-агрессора Россию, нужно лишь одно - достаточная решимость мировых лидеров.

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Также, по его словам, нужны достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения.

Удар РФ по Харькову 23 мая/ скрин

Смотрите видео последствий удара оккупантов по Харькову 23 мая:

Удары РФ по Харькову 23 мая - что известно

Утром 23 мая в Харькове прогремело более десяти взрывов. Оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар пришелся по частному предприятию.

В результате удара по Харькову была разрушена одна из крупнейших типографий в Европе "Фактор-печать", где печатались книги почти всех украинских издательств. Как сообщал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате удара по типографии погибли семь человек.

После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что РФ атаковала Харьковскую область 15 ракетами в первой половине 23 мая. Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты используют невозможность Украины наносить удары по местам пуска ракет на территории РФ.

Также поздно вечером Россия ударила по Харькову. В городе прогремели несколько взрывов. Первые взрывы в городе прогремели около 23:00. В 23:07 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повторных взрывах.

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