Скандальный польский чиновник сделал очередной выпад в сторону Украины.

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В Польше захотели заполучить одесский порт / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Скандальный польский политик отличился очередным заявлением

Колодзейчак неоднократно выступал против Украины

Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Польша должна купить или арендовать порт в Одессе, чтобы получить доступ к Черному морю и экспортировать через него зерно.

Он заявил, что это его собственная идея. Но на этом он не остановился: политик захотел, чтобы Украина предоставила "полмиллиона гектаров для польских животноводческих компаний", пишет polsatnews.

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Кроме того, по словам Колодзейчака, в случае вступления Украины в ЕС ее гражданам следует ввести 10-летний запрет на инвестирование в агропродовольственный сектор Польши.

К слову, Колодзейчак ранее поддерживал польских аграриев, которые блокировали границу, чтобы украинская агропродукция не проходила через Польшу. Также, по данным СМИ, он пытался сорвать переговоры с Украиной по этому вопросу.

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Как сообщал Главред, украинских беженцев в Польше, которые не работают и не платят налоги, могут лишить социальных выплат. Инициативу выдвинул мэр Варшавы Рафал Тшасковский, а премьер-министр Дональд Туск поддержал идею и заявил, что правительство рассмотрит этот вопрос.

Кроме того, украинские мужчины призывного возраста, проживающие в Польше, начали получать поддельные письма с требованием явиться в мобилизационный пункт для службы в ВСУ. Письма якобы рассылало польское Управление по делам иностранцев, однако ведомство опровергло свою причастность и заявило, что это информационная провокация.

Также Польша ужесточит меры в отношении иностранцев, совершающих преступления. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что нарушителей будут немедленно депортировать. Он поручил разработать план быстрого реагирования, а новые меры начнут действовать уже в ближайшие дни.

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Кто такой Михал Колодзейчак? Михал Колодзейчак - польский фермер, политик, основатель и президент общественно-политического движения Agrounia. Депутат польского сейма 10-го созыва. С 2023 года государственный секретарь в Министерстве сельского хозяйства и сельского развития Польши, пишет Википедия.

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