Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Банкоматы ПриватБанка не возвращают карточки: люди в ярости

Сергей Кущ
4 апреля 2025, 20:18
181
На портале Минфин недовольный клиент сообщил, что уже лишился двух карточек.
Люди жалуются на работу банкоматов
Люди жалуются на работу банкоматов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему банкоматы "съедают" карточки
  • Люди жалуются на "плохое меню банкомата"

Пользователи банкоматов ПриватБанка жалуются на функционал терминалов - люди остаются без карточек.

На портале Минфин недовольный клиент сообщил, что уже лишился двух карточек.

видео дня

"Уважаемый Приват! Когда вы сделаете нормальное меню в банкоматах. У всех после денег выдается карточка автоматически, у вас надо еще дополнительную кнопку нажимать. Как результат я без двух карточек, которые в Ощаде изготовить это танец с бубном! Сделайте нормальное меню!", - говорится в сообщении.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

В комментариях под отзывом также отметили, что эта проблема присутсвует уже давно.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Ранее клиент ПриватБанка пожаловался на работу банкомата - мужчина не смог получить свои средства, хоть они списали с карты. На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что инцидент произошел в одном из столичных банкоматов.

Также пользователи жалуются, что банкоматы ПриватБанка не выдают средства. Пострадал военный, которые не смог снять свои последние деньги с карты. На портале Минфин недовольный пользователь сообщил, что при выдаче налички банкомат посчитал деньги, но их не выдал

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Приватбанк банкомат
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Просто по улице": Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу

"Просто по улице": Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу

20:29Украина
РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранены более 50 человек, погибли дети

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранены более 50 человек, погибли дети

19:35Война
Мороз, снег и гололедица: синоптики назвали регионы, на которые налетит шторм

Мороз, снег и гололедица: синоптики назвали регионы, на которые налетит шторм

19:33Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 5 апреля: Близнецам - хорошая новость, Водолеям - интересный вечер

Гороскоп на завтра 5 апреля: Близнецам - хорошая новость, Водолеям - интересный вечер

Где 3 различия между пандами: только самый внимательный их заметит

Где 3 различия между пандами: только самый внимательный их заметит

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

Налетят метели и ударят заморозки: какие области накроет зимняя погода

Налетят метели и ударят заморозки: какие области накроет зимняя погода

Муж Заворотнюк привез дочь на могилу матери: как она выглядит

Муж Заворотнюк привез дочь на могилу матери: как она выглядит

Последние новости

20:29

"Просто по улице": Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу

20:18

Банкоматы ПриватБанка не возвращают карточки: люди в ярости

19:54

Пугачева и Галкин пришли на спектакль и удивили своим поведением - детали

19:41

В Турции погибла Мисс Европа: убегала от полицииВидео

19:40

Германия тайно финансирует аналог Starlink для Украины – СМИ

Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕСУкраине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС
19:35

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранены более 50 человек, погибли детиФото

19:33

Мороз, снег и гололедица: синоптики назвали регионы, на которые налетит шторм

19:14

Усик - Дюбуа: известно, когда планируют провести бой

19:00

Трамп сделал ставку на хаос и крах цивилизациимнение

Реклама
18:59

"Мы слышали, как мама звала дочь": удар БПЛА по Харькову забрал жизни всей семьиФотоВидео

18:49

Цена "тает на глазах": в Украине резко дешевеет один из основных овощей

18:22

"Не ест и не спит": жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье

18:08

"Это уже стыдно": Анастасия Цимбалару поразила своим признанием

17:46

Цена летит в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

17:41

В США уже поняли, что РФ не стремится к миру - Ермак

17:40

Доллар ушел в крутое пике: НБУ обвалил курс до самого низкого уровня за полгода

17:39

Контракт 18-24 набирает обороты: как готовят новобранцев

17:38

Еще в 2022 году: Олег Винник вышел на связь и ошеломил своим решением

17:27

РФ может пойти в новое наступление: у Трампа сделали важное заявление

16:41

Придут беды и неприятности: что нельзя делать 5 апреля, приметы

Реклама
16:41

Будут цвести все лето на зависть соседям: как правильно обрезать розы

16:39

Зеленский и Путин готовы заключить соглашение: Трамп заинтриговал заявлением

16:25

Проще, чем кажется: как убрать лишнюю соль из супа

16:22

Если РФ будет тянуть время, то Трамп прекратит переговоры с Москвой - Рубио

15:46

В ЕС боятся дополнительных проблем из-за членства Украины: в ВРУ объяснили почему

15:30

Зачем 5 апреля проветривать дом: какой праздник и день ангела

15:28

Женщины в трех регионах Украины смогут получить финансовую помощь: кто в списке

15:16

Какие 4 растения нужно обрезать в апреле: к лету будут бурно цвести

15:10

Кубок Украины по футболу перезагружается: все подробности

14:35

Ввод иностранных войск в Украину: СМИ узнали о важных переговорах в Киеве

14:35

Кто богат: только самые сообразительные найдут богача за 5 секунд

14:23

Состоится ли пасхальное перемирие: на какую хитрость может пойти РФ

14:19

Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги: в Минэнерго четко ответили

13:51

Снег, штормовой ветер и заморозки: сколько продержится похолодание в Украине

13:40

Жесткий удар по Трампу: Китай вводит дополнительные пошлины для США

13:34

Некоторым пенсионерам могут заблокировать карты: в чем причина

13:31

"Сила сдерживания": посол о вероятности ввода иностранных войск в Украину

13:23

Армия РФ штурмует острова Днепра на Херсонщине с большими потерями - Атеш

12:50

Расширение зоны активных боев: известно, где россияне хотят прорвать границу

12:47

Появятся ли в Украине иностранные войска и как спутают карты России на поле боя: интервью с Шамшуром

Реклама
12:44

В Мелитополе уничтожен броневик с боевиками Кадырова: ГУР сообщило детали

12:42

Угроза развала НАТО: прогноз вероятности выхода США из АльянсаВидео

12:37

"Постоянно разные женщины": Ефросинина отреагировала на слухи об изменах мужа

12:31

Как новые тарифы Трампа повлияют на курс доллара в Украине: прогноз банкира

12:17

Налетят метели и ударят заморозки: какие области накроет зимняя погода

12:16

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

12:03

Оккупанты готовятся к отражению возможных атак ВСУ в Крыму, но есть нюанс - СМИ

11:47

Под Москвой гремели взрывы: в ЦПД сообщили об ударе дронов по РФ

11:47

Падала в обмороки: коллега Заворотнюк рассказал о жести на съемках "Няни Вики"

11:25

Молоко будет храниться намного дольше: что нужно добавить в бутылку

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять