Банкоматы ПриватБанка не возвращают карточки: люди в ярости

На портале Минфин недовольный клиент сообщил, что уже лишился двух карточек.

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Люди жалуются на работу банкоматов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему банкоматы "съедают" карточки

Люди жалуются на "плохое меню банкомата"

Пользователи банкоматов ПриватБанка жалуются на функционал терминалов - люди остаются без карточек.

На портале Минфин недовольный клиент сообщил, что уже лишился двух карточек.

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"Уважаемый Приват! Когда вы сделаете нормальное меню в банкоматах. У всех после денег выдается карточка автоматически, у вас надо еще дополнительную кнопку нажимать. Как результат я без двух карточек, которые в Ощаде изготовить это танец с бубном! Сделайте нормальное меню!", - говорится в сообщении.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

В комментариях под отзывом также отметили, что эта проблема присутсвует уже давно.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Ранее клиент ПриватБанка пожаловался на работу банкомата - мужчина не смог получить свои средства, хоть они списали с карты. На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что инцидент произошел в одном из столичных банкоматов.

Также пользователи жалуются, что банкоматы ПриватБанка не выдают средства. Пострадал военный, которые не смог снять свои последние деньги с карты. На портале Минфин недовольный пользователь сообщил, что при выдаче налички банкомат посчитал деньги, но их не выдал

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