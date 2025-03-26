"Такая благодарность за защиту": банкоматы ПриватБанка не выдают деньги военным

Украинцы жалуются на сервис ПриватБанка.

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Банкоматы ПриватБанка не выдают деньги военным / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Военный не смог снять средства в банкомате ПриватБанка

Его средства снялись с карты, но наличку он не получил

Пользователи жалуются, что банкоматы ПриватБанка не выдают средства. Пострадал военный, которые не смог снять свои последние деньги с карты.

На портале Минфин недовольный пользователь сообщил, что при выдаче налички банкомат посчитал деньги, но их не выдал.

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"9 марта в 7.54 снимали средства в приватбанковском банкомате в Котельве, сумма была 400 грн, карта Универсал банка, средства посчитало, но не выдало, написало что будут возвращены автоматически на карточку, но ни в тот день, ни в течение следующего средства не вернулись, обратился человек на горячую линию, долго они думали и о чудо, отказ!", - сообщил недовольный пользователь.

На тот момент это были последние средства на его карте.

"Неужели не видно избыток по банкомату? Неужели не видно по камере? Самый [(неценз) - плохой ] банк. Наверное этим ворам эти средства важнее, чем семья военного. Такая вот благодарность за защиту", - говорится в сообщении.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот Minfin

Стоит отметить, что ПриватБанк пока не отреагировал на жалобу, а украинцы посоветовали обратиться в банк, с карточки которого пытались снять средства, отметив, что это не единичный случай.

"Вы должны обратится в универсал банк. Работник универсал банка делает по сути "чарджбек" по неудачному снятию наличных. Запрос от универсал банка будет обрабатывать приватбанк. Это от одной недели до четырёх или дольше. Инкассация обязательно. Учитывая то что инкассация банкомата у вас может быть и раз в пару недель", - посоветовал один из пользователей.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот Minfin

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