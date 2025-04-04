Какие 4 растения нужно обрезать в апреле: к лету будут бурно цвести

Несколько растений нуждаются в обрезке в апреле.

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Какие четыре растения нужно обрезать в апреле/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какие четыре растения нужно обрезать в апреле

Когда нужно обрезать цветы

Обрезка деревьев, кустов и других растений - это важная весенняя работа в саду, которая помогает поощрить цветение на следующий период вегетации. Но бывает трудно понять, какие именно растения лучше обрезать в апреле.

Эксперт по садоводству и управляющий директор Hedges Direct Джейми Шипли отмечает, что в этом месяце лучше отдавать предпочтение обрезке четырех растений, пишет express.co.uk.

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"С весной появляется все больше садоводческих работ, и этот месяц - лучшее время для обрезки, удобрения кустов и ухода за газоном", - сказал эксперт.

1. Розы

Несмотря на то, что кусты роз стоило срезать накануне вегетационного сезона, эксперт отмечает, что обрезать их можно и в начале апреля, особенно если март был холодным.

"Задача состоит в том, чтобы подождать, пока пройдет последний мороз, прежде чем ухаживать за розами, чтобы предотвратить повреждение свежесрезанных ветвей, пытаясь добраться до них до появления нового цветения", - сказал Джейми Шипли.

2. Гортензии

Если обрезать гортензии ранней весной, это будет поощрять большое цветение позже летом.

Если цветочные головки остались неповрежденными в течение зимы, их в апреле можно очистить до молодых бутонов.

"Эта форма легкой обрезки, как правило, лучшая для только что высаженных или незакрепленных гортензий, а также для сортов макрофилы, асперы, серраты и кверцифолии. Другие виды, такие как гортензия метельчатая и гортензия древовидная, могут переносить сильную обрезку. Очистите прошлогодние цветы и обрежьте старые стебли на треть-четверть. Подождите, чтобы обрезать любые плетистые гортензии летом, когда они отцветут", - рассказал эксперт.

3. Лаванда

Если вы не срезали лаванду в конце лета, апрель - лучшее время для ее обрезки. Стоит срезать старые цветы и обрезать чуть выше самой низкой новой почки на каждом стебле.

Эксперт по садоводству объяснил, что садоводам следует избегать срезания старых, одеревеневших ветвей, поскольку они могут еще расти.

4. Кизил

"Кизил следует обрезать в апреле, чтобы он выглядел ярким, поскольку он получает свой цвет от новой поросли. Это крепкое растение живой изгороди, которое будет процветать даже после сильной обрезки. Прежде чем появятся новые почки, обрежьте стебли на треть и старайтесь держать их на высоте от 5 до 20 см над почвой. Это может показаться слишком сильной обрезкой, но кизил известен своим быстрым ростом, поэтому будьте уверены, что растение вознаградит вас крепкими и яркими стеблями", - отметил эксперт.

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