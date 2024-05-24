'Путин хочет продолжать войну': президент Франции публично раскритиковал диктатора РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что Путин намерен продолжать войну в Украине и не готов к миру. По словам Макрона, об этом свидетельствует отказ главы Кремля от предложения Франции прекратить огонь на время проведения Олимпиады-2024 в Париже.
Об этом Макрон заявил в интервью CNBC. По словам французского президента, позиция Путина является доказательством того, что он не готов к мирному диалогу.
Французский президент подчеркнул, что "это важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт для мира".
Макрон отметил, что глава Кремля получил конкретное предложение о мире, однако сразу отклонил его.
"Итак, для всех в мире понятно, что именно он решил начать войну, и он не готов к миру", - заявил президент Франции.
Отношения Макрона и Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин имели хорошие рабочие отношения до того, как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года.
Даже после начала полномасшабного вторжения РФ Макрон выступал за диалог с Москвой для поиска мирного решения и поддерживал идею о "гарантиях" для РФ в будущей концепции безопасности Европы.
В феврале 2024 года Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.
Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Макрон сменил риторику, поскольку хозяин Кремля обманул его - теперь президент Франции не доверяет Путину.
Предложение "олимпийского перемирия" от Макрона - что известно
Ранее сообщалось, что Макрон хочет перемирия в мире и Украине на время Олимпиады. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.
Президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил на предложение Макрона и заявил, что летнего перемирия не будет. Глава Украинского государства уверен, что Макрону не удастся договориться о прекращении огня в рамках летних Олимпийских игр. Зеленский не верит в такой формат перемирия с РФ.
Кроме этого, Макрон выражал убеждение, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024. Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что Россия будет пытаться помешать проведению Летних Олимпийских игр в Париже.
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