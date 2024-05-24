'Путин хочет продолжать войну': президент Франции публично раскритиковал диктатора РФ

Макрон отреагировал на отказ Путина от "олимпийского перемирия" и заявил, что российский диктатор не готов к миру.

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Президент Франции публично раскритиковал диктатора РФ/ коллаж: УНИАН, фото: скрин YouTube

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что Путин намерен продолжать войну в Украине и не готов к миру. По словам Макрона, об этом свидетельствует отказ главы Кремля от предложения Франции прекратить огонь на время проведения Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом Макрон заявил в интервью CNBC. По словам французского президента, позиция Путина является доказательством того, что он не готов к мирному диалогу.

Французский президент подчеркнул, что "это важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт для мира".

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Макрон отметил, что глава Кремля получил конкретное предложение о мире, однако сразу отклонил его.

"Итак, для всех в мире понятно, что именно он решил начать войну, и он не готов к миру", - заявил президент Франции.

Предложение "олимпийского перемирия" от Макрона - что известно

Ранее сообщалось, что Макрон хочет перемирия в мире и Украине на время Олимпиады. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил на предложение Макрона и заявил, что летнего перемирия не будет. Глава Украинского государства уверен, что Макрону не удастся договориться о прекращении огня в рамках летних Олимпийских игр. Зеленский не верит в такой формат перемирия с РФ.

Кроме этого, Макрон выражал убеждение, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024. Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что Россия будет пытаться помешать проведению Летних Олимпийских игр в Париже.

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