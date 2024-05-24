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"Путин не просто пугает": Сотник предупредил, на какой шаг может решиться диктатор РФ

Алёна Воронина
24 мая 2024, 04:10
206
Глава Кремля действительно может допускать возможность применения ядерного оружия.
Александр Сотник, Владимир Путин
Сотник предупредил, на какой шаг может решиться диктатор РФ/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Российский диктатор Владимир Путин действительно может потянуться к "ядерной кнопке", не стоит отбрасывать риск такого варианта событий.

В голове Путина действительно может вызревать такой план. Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

"Я всегда исхожу из аксиомы, которую вывел для себя давным-давно: Россия - это такая территория, на которой население и правители всегда выбирали худший вариант из возможных, делали ему апгрейд и реализовывали. В парадигме этой аксиомы я думаю, что в черепе Путина действительно есть такой план", - отметил Сотник.

По словам публициста, российский диктатор вполне серьезно допускает такую возможность.

"Он не просто так пугает, не просто так "ножичком в подворотне размахивает", а готов пустить его в ход", - считает Сотник.

Смотрите видео интервью Александра Сотника о ядерных угрозах Путина:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ядерные угрозы РФ - последние новости

Напомним, ранее генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие. Оккупанты не беспокоятся по поводу того, сколько людей они убивают, даже своих. Но для захватчиков выгодно иметь ядерное оружие, однако не использовать его.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы - капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно вероятности ядерного удара РФ. Он отметил, что основной причиной колебаний стран Запада является страх перед ядерной эскалацией, однако он явно преувеличен. Глава государства уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин воздержится от применения ядерного оружия в Украине из чувства самосохранения.

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