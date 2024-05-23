Как правильно говорить - "Хто крайній?" или "Хто останній?": какую ошибку мы часто делаем

На самом деле только один из этих двух вариантов является правильным.

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Как правильно говорить - "Хто крайній?" или "Хто останній?"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Когда нам нужно занять очередь, например, к кассе в магазине, то логично возникает вопрос - как правильно поинтересоваться у людей из очереди, за кем нам нужно стать. В таких случаях можно довольно часто услышать два варианта вопроса - "Хто крайній?" или "Хто останній?".

Но только один из этих вариантов можно использовать в таких ситуациях - второй будет неуместным. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Кстати, об очередях. Когда подходит кто-то новый, то чаще всего спрашивает "Хто крайній?" или "Хто останній?". А как же правильно - "Хто крайній?" или "Хто останній?", - отметила она.

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Багний подчеркнула, что правильным будет второй вариант - "Хто останній?".

"А почему не "крайній"? Потому что "крайній" может быть с обеих сторон - кто-то может быть крайним спереди, а кто-то может быть крайним в конце очереди", - объяснила она.

Смотрите видео с объяснением, как правильно говорить - "Хто крайній?" или "Хто останній?":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему говорить "зіниця ока" неправильно. Все знают это выражение благодаря известному фразеологизму, но на самом деле употреблять такое словосочетание некорректно.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "згУщене" или "згущЕне молоко". Такая ошибка встречается довольно часто. Только один из этих вариантов является правильным.

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