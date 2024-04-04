"Не имею никаких сомнений": Макрон убежден, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что Россия будет пытаться помешать проведению Летних Олимпийских игр в Париже.

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Макрон жестко высказался насчет планов России на Олимпиаду в Париже / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Французский президент Эммануэль Макрон в четверг, 3 апреля, заявил, что, скорее всего, страна-агрессор Россия будет пытаться помешать проведению Летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут летом 2023 года. Об этом сообщает западное агентство Reuters.

Свое мнение Макрон высказал во время мероприятия по случаю открытия нового олимпийского водного центра в Париже. Журналисты спросили у него, будет ли Россия пытаться как-то атаковать Олимпиаду.

"Я не имею никаких сомнений, в том числе в информационном плане ", — ответил политик.

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Журналисты лишний раз обращают внимание на то, что Олимпиада-2024 будет проходить на сложном глобальном фоне ‒ война России против Украины и конфликт Израиля с ХАМАС в секторе Газа усложняют усилия по обеспечению безопасности.

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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