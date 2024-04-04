УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Не имею никаких сомнений": Макрон убежден, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024

Дмитрий Видоменко
4 апреля 2024, 17:05
Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что Россия будет пытаться помешать проведению Летних Олимпийских игр в Париже.
Макрон, Олимпиада в Париже
Макрон жестко высказался насчет планов России на Олимпиаду в Париже / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Французский президент Эммануэль Макрон в четверг, 3 апреля, заявил, что, скорее всего, страна-агрессор Россия будет пытаться помешать проведению Летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут летом 2023 года. Об этом сообщает западное агентство Reuters.

Свое мнение Макрон высказал во время мероприятия по случаю открытия нового олимпийского водного центра в Париже. Журналисты спросили у него, будет ли Россия пытаться как-то атаковать Олимпиаду.

"Я не имею никаких сомнений, в том числе в информационном плане ", — ответил политик.

видео дня

Журналисты лишний раз обращают внимание на то, что Олимпиада-2024 будет проходить на сложном глобальном фоне ‒ война России против Украины и конфликт Израиля с ХАМАС в секторе Газа усложняют усилия по обеспечению безопасности.

Летние Олимпийские игры 2024

Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Эммануэль Макрон новости спорта Олимпиада-2024
Реклама

Главное за день

Германия срочно будет искать Patriot для Украины: Кулеба "достучался" до союзников

Германия срочно будет искать Patriot для Украины: Кулеба "достучался" до союзников

17:44 Политика
Удалось остановить продвижение россиян: Зеленский срочно созвал военную Ставку

Удалось остановить продвижение россиян: Зеленский срочно созвал военную Ставку

16:35 Украина
Ограничения начнутся в июле: эксперт раскрыл критическую ситуацию с энергетикой Украины

Ограничения начнутся в июле: эксперт раскрыл критическую ситуацию с энергетикой Украины

14:59 Украина
Все главные новости

Популярное

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца 8410

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

Как убрать нагар со сковороды снаружи: легкий и рабочий способ 7819

Как убрать нагар со сковороды снаружи: легкий и рабочий способ

Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин 7579

Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин

Гороскоп на завтра 5 апреля: Львам стоит развлечься, Раки получат желаемое 5621

Гороскоп на завтра 5 апреля: Львам стоит развлечься, Раки получат желаемое

Последние новости

17:44

Германия срочно будет искать Patriot для Украины: Кулеба "достучался" до союзников

17:43

Чем отличаются католики от православных: вы точно будете удивлены

17:08

Что нужно сделать 5 апреля, чтобы очистить дом от бед: приметы дня

17:05

"Не имею никаких сомнений": Макрон убежден, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024

16:59

Массированные атаки РФ: "Укрэнерго" хочет построить сотни маленьких электростанций

Россия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – МусиенкоРоссия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – Мусиенко
16:49

Меган Маркл ожидает третьего ребенка - СМИ

16:40

Какие изменения ждут "ограниченно годных": в Минобороны дали исчерпывающий ответ

16:40

Как сделать пирожное Картошка - так его готовили в СССР

16:35

Удалось остановить продвижение россиян: Зеленский срочно созвал военную Ставку

Реклама
16:26

Катя Осадчая раскрыла секреты свой стройной фигуры

16:25

Опасность серьезная: что категорически нельзя делать с яйцами перед приготовлением

16:01

На костылях и с крюком: Шоптенко рассказала про реабилитацию после операции

15:57

Виталий Козловский впервые стал отцом - пол ребенка и первые подробности

15:45

Трендовая одежда весна-лето 2024: что носить, чтобы выглядеть модно и стильноФотоВидео

15:38

"Ferrari разорвала пополам": украинская модель погибла в жутком ДТП

15:30

Как проверить, правильно ли посчитали пенсию: что делать украинцам

15:08

Не каждый сможет найти кота за 3 секунды: лучшая проверка внимательности

14:59

Ограничения начнутся в июле: эксперт раскрыл критическую ситуацию с энергетикой Украины

14:58

Эксперт пояснил, почему РФ начала бить по энергетике Украины весной, а не зимой

14:45

Звезда "Зимородка" Афра Сарачоглу беременна - СМИ

Реклама
14:20

Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели: 3 лучшие средства

14:00

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко

13:57

"Перешли к довоенному миру": британский министр обороны обратился к НАТО с жестким призывом

13:45

Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ

13:17

Данные с GPS-навигатора крейсера "Москва" были проданы украинским военным за 3000 долларов: сенсационные подробности

13:14

"Зарыл себя": Потап стал артистом российского ретро

13:08

Сын рыдал у тела отца: стали известны имена погибших в Харькове от удара РФ спасателей

13:00

"Согласовали конкретные меры": Столтенберг назвал темы заседания Совета Украина-НАТО

12:54

Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов назвал юмориста, которому обязан своей карьерой

12:28

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в коме - СМИ

12:22

Большое наступление РФ: Мусиенко назвал два сценария атаки оккупантов

12:03

Жертвой обмана может стать каждый: как отличить масло от подделки - легкий способ

12:00

"Всегда нужно ждать, что враг атакует": военный эксперт дал прогноз по атаке РФ на Киев

11:49

"Вой на болотах": любовница Путина устроила диктатору караоке прямо в резиденции

11:46

Что будет, если кота тянуть за хвост: даже гладить нельзя

11:32

"Накапливают ресурсы": в Воздушных силах предупредили о новых ракетных атаках РФ

11:18

Принесет несчастье и не только: почему нельзя сажать сосну рядом с домом

11:13

Удар "Шахедами" по Украине: в ВСУ рассказали, почему не удалось сбить все дроны

10:58

"Источник любви и силы": Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях

10:49

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - конфликты, Козлам - обман

Реклама
10:32

Мирные переговоры Украины с Россией: во Франции отреагировали на заявление Шойгу

10:04

Зачем посыпать губку для мытья посуды солью - можно добавить и уксус

10:01

Кому из пенсионеров положена 100% скидки на коммуналку: ответ чиновников

09:57

"Потеряла совесть": россияне начали травлю Софии Ротару

09:46

Трюк из 1700-х годов: как сохранить яблоки сочными и хрустящими на месяцыВидео

09:38

Иран может начать против Израиля войну в течение 48 часов - Vox News

09:34

Церковный праздник 5 апреля: что запрещено делать в день преподобных мучеников

09:25

Гороскоп на завтра 5 апреля: Львам стоит развлечься, Раки получат желаемое

09:21

Голосование пакета помощи США для Украины могут перенести: СМИ назвали причины

08:39

Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять