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Ждут атак РФ: США готовят пакет помощи для Украины на $275 млн

Анна Ярославская
24 мая 2024, 09:51обновлено 24 мая, 10:51
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Белый дом воспользуется президентскими полномочиями, чтобы отправить Украине пакет военной помощи.
ВСУ, военная помощь
Оборудование для ВСУ возьмут со складов армии США без специального одобрения Конгресса / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада, скриншот

Соединенные Штаты Америки готовят для Украины пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Пакет в основном включает в себя боеприпасы, в него также войдут транспортные средства, предназначенные для эвакуации вышедших из строя танков и другой тяжелой техники с поля боя.

В частности, пакет будет включать в себя:

видео дня
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • наземную технику.

"Это свидетельствует о том, что Штаты ожидают продолжения российских атак", - пишет издание.

Официально о выделении помощи могут объявить уже в пятницу, 24 мая.

Чтобы отправить Украине пакет поддержки, Белый дом воспользуется президентскими полномочиями. Таким образом оружие и оборудование будет взято со складов армии США без специального одобрения Конгресса.

Военная помощь Украине - последние новости

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон с помощью Украине. Общая стоимость первого пакета составляла около 1 миллиарда долларов, он включал широкий спектр оборудования и боеприпасов для удовлетворения критических потребностей Украины.

Кроме того, в первый пакет новой помощи вошли дальнобойные ATACMS до 300 км.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 года Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро. Также Шольц анонсировал передачу Киеву третьей системы Patriot.

Великобритания также передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

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