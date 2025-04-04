"Сила сдерживания": посол о вероятности ввода иностранных войск в Украину

Американцы считают, что их задача - остановка войны, подчеркнул Олег Шамшур.

https://glavred.info/ukraine/sila-sderzhivaniya-posol-o-veroyatnosti-vvoda-inostrannyh-voysk-v-ukrainu-10653125.html Ссылка скопирована

Появился прогноз вероятности ввода миротворцев в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

Важное из заявлений Шамшура:

В Украину могут ввести "силы сдерживания" или "успокоения"

Иностранные войска не должны быть равноудаленным арбитром

Бывший посол Украины во Франции и США Олег Шамшур прокомментировал вопрос о том, какова сегодня позиция Соединенных Штатов по размещению иностранного контингента в Украине.

Президент США Дональд Трамп и люди из его окружения говорили, что обеспечение условий прекращения огня и перемирия - это дело не Соединенных Штатов. Американцы считают, что их задача - остановка войны, а поддержанием мира должна заниматься Европа, подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

"Что касается вопроса согласования с Россией работы "сил успокоения" в Украине, он один из самых принципиальных. Макрон вообще сказал, что ему не нужно никакое согласие России на размещение контингента в Украине. А вот из этого заявления Трампа, которое вы упомянули выше, сложно понять, каково видение американцев относительно влияния россиян на эту миссию. И вообще, если Россия будет влиять на определение rules of engagement и расположение этих сил, то это станет абсурдом", - отметил украинский дипломат.

Вместе с тем он уточнил, что в любом случае, "сила сдерживания" или "успокоения" должна поддерживать, успокаивать Украину и сдерживать Россию.

"Она не должна быть сторонним арбитром. Бессторонний и равноудаленный арбитр никоим образом не усилит безопасность Украины", - добавил Шамшур.

Сценарий ввода миротворцев в Украину - последние новости по теме

Ранее в ОП сделали заявление по поводу вероятности отправки войск стран Европы в Украину. Киев ведет предметные переговоры с Лондоном и Парижем по вопросу введения в Украину сил сдерживания, сказал Павел Палиса.

Напомним, как говорил говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

Другие новости:

Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред