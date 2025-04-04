Если РФ будет тянуть время, то Трамп прекратит переговоры с Москвой - Рубио

Госсекретарь также заявил, что США работают над тем, чтобы "продвигать мир".

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США работают над тем, чтобы "продвигать мир" / Коллаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, УНИАН

Что сказал Рубио:

США будут знать через недели, а не месяцы, готова ли РФ к миру

Трамп не будет участвовать в бесконечных переговорах

США будут знать уже через недели, а не месяцы, готова ли российская сторона завершить войну в Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Вот что хочет сделать президент. Он хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано во время своей администрации. Возможно закончить эту войну на условиях, допустимых для обеих сторон. Если обе стороны согласятся. И мы сейчас в процессе нахождения этих условий, и мы скоро будем знать через недели, а не месяцы, готова ли Россия к миру", - сказал он. видео дня

Рубио отметил, что если украинцы показали свою готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров, тогда "скоро, а не через полгода Москва и глава РФ Владимир Путин должны принять решение, готовы ли они к миру или нет".

По словам госсекретаря США, сейчас Вашингтон смотрит, готова ли Россия к миру. Он подчеркнул, что Штаты следят за действиями РФ.

"Мы сейчас смотрим на ее действия, а не на слова", - добавил Рубио.

Госсекретарь также заявил, что США работают над тем, чтобы "продвигать мир". Он предупредил, что если Россия будет затягивать мирный процесс, то президент США Дональд Трамп перестанет проводить переговоры с Москвой.

"Он (Трамп – ред.) хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано во время своей администрации. Если мир возможен, мы будем об этом знать. Если будет тактика затягивания, мы не будем в этом заинтересованы, Трамп не будет участвовать в бесконечных переговорах. Мы скоро будем знать, серьезно ли Россия относится к миру. Если да - чудесно, если нет - нужно будет переоценивать наше положение и то, что мы будем делать", - сказал Рубио.

Госсекретарь резюмировал, что война должна закончиться "приемлемым для обеих сторон решением".

Перемирие в войне - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что для морского перемирия необходимы официальные документы с четко определенными условиями, однако пока таких нет. По его словам, говорить о соблюдении режима прекращения огня на море сложно, поскольку нет формализованного соглашения, которое бы определяло конкретные требования, границы и условия.

В то же время попытки США достичь мирного соглашения между Украиной и Россией могут привести к установлению режима прекращения огня во второй половине 2025 года. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что до июня перемирие маловероятно, однако после этого оно может стать более реальным.

Бывший офицер британского спецназа SAS, военный аналитик Тим Коллинз в статье для The Telegraph отметил, что активные боевые действия с обеих сторон могут свидетельствовать о подготовке как Украины, так и России к возможному замораживанию конфликта. По его мнению, обе стороны пытаются достичь максимальной выгоды, пока такая возможность ещё существует.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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