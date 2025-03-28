Трамп в розовых очках: Коваленко объяснил, каким может быть перемирие с РФ

Обозреватель не видит перспективы долговременного перемирия, на что есть ряд причин.

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Россия будет пытаться сорвать перемирие / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Коваленко:

В ближайшие полгода не следует рассчитывать на перемирие

Только кратковременное перемирие может начаться во второй половине 2025 года

Украина должна приложить усилия, чтобы Трамп обиделся на Путина

Попытки США достичь перемирия между Украиной и страной-агрессором Россией могут закончиться тем, что во второй половине 2025 года режим прекращения огня таки будет установлен.

Об этом в чате на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ранее ситуация не будет способствовать перемирию, но после июня оно таки возможно.

"Но оно не будет долговременным - это будет краткосрочное перемирие, опять же потому, что России оно невыгодно, учитывая позиции, которые она занимает. Если Россия согласится на перемирие, то исключительно для того, чтобы своими "гибридными" методами его сорвать, обвинить в этом Украину и дискредитировать ее в глазах администрации Трампа. Я вообще не вижу перспективы того, что будет долговременное перемирие, то есть на несколько месяцев или больше. Да и смысла в этих мирных переговорах я не вижу, потому что решить проблему войны с Россией и вернуть все территории можно только силовым методом", - отметил он.

Обозреватель убежден, что сейчас Трамп не видит реальной картины, ведь сейчас его окружают "шестерки", которые не способны мыслить стратегически. Это президента США устраивает из-за гипертрофированного эго и нарциссизма.

Смотрите видео о перспективах перемирия:

"Впрочем, все это может сыграть нам на пользу. Если человека с таким гипертрофированным эго и нарциссизмом обидеть, он не просто обидится, а захочет мести, причем жесткой. Поэтому самое главное для нас сегодня - сделать так, чтобы Трамп обиделся на Путина. Да, Трампу презентовали портрет, и Путин за Трампа вроде бы молился - это все второстепенные вещи. У такого человека как Трамп от любви до ненависти действительно один шаг. И наша стратегическая задача сейчас - катализировать в Трампе ненависть к Путину. А это возможно только в том случае, если Путин будет его подставлять. Путин Трампа уже неоднократно подставлял и продолжает это делать", - добавил Коваленко.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Перемирие между Украиной и Россией - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам главного редактора портала BlackSeaNews Андрея Клименко для того, чтобы перемирие в Черном море заработало, во временно оккупированном Крыму не должно быть российских военных.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что страна-агрессор Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.

Накануне представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, потому что якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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