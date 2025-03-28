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В МИД потроллили Путина за идею "внешнего управления" и напомнили о разрухе в РФ

Алексей Тесля
28 марта 2025, 17:28
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Георгий Тихий прокомментировал заявление диктатора РФ Владимира Путина об установлении временной власти в Украине.
МИД, Путин
В МИД ответили Владимиру Путину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Главное из заявлений Тихого:

  • Путин тратит миллиарды долларов на преступную войну против Украины
  • Временное управление ООН необходимо ввести в России, начиная с Воркуты

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал заявление диктатора РФ Владимира Путина об установлении временной власти в Украине под эгидой ООН.

"Контрпредложение: временное управление ООН в России, начиная с Воркуты. Кажется, что местные жители очень выиграли бы от любого правительства, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины", - написал спикер МИД в соцсети Х.

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Добавим, что Тихий опубликовал фото российской провинции с покосившимися деревянными бараками вместо домов и огромными лужами вместо дорог.

Screenshot
/ @SpoxUkraineMFA

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Путин предложил возможность введения "временного правления" в Украине под эгидой ООН и нескольких стран для содействия "демократическим выборам".

В свою очередь советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин предложил Путину принять таблетки для активизации мозговой деятельности после его "идеи".

Напомним, в Белом доме отреагировали на заявления Путина. В частности, там напомнили, что власть в Украине избирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может.

Ранее сообщалось о том, что Путин унижает Трампа при всех и готовит новые удары по Украине. Андрей Коваленко заявил, что Москва буквально издевается над Вашингтоном.

Как ранее сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин выступил с предложением ввести в Украине временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.

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Кто такой Георгий Тихий?

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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