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"Мы их добьем": Путин предложил ввести внешнее управление в Украине

Виталий Кирсанов
28 марта 2025, 01:16
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Диктатор в очередной раз сказал, что "гражданские органы власти в Украине не являются законными".
Путин предложил ввести внешнее управление в Украине
Путин предложил ввести внешнее управление в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот

Что сказал Путин:

  • Внешнее управление в Украине нужно для проведения выборов
  • РФ готова работать и с Европой, но они "пытаются водить за нос"

Российский президент Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы. Об этом он сказал в четверг, 27 марта, во время общения с моряками подводного крейсера Архангельск, пишут российские СМИ.

По словам Путина, временное управление в Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти "дееспособное правительство".

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"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, конечно, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы", – заявил Путин.

Якобы с таким новым правительством можно начинать мирные переговоры и подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными", считает Путин.

Кроме того, он упомянул страны БРИКС и КНДР среди партнеров, с которыми РФ готова работать по "украинскому урегулированию". Также Россия якобы готова работать и с Европой, но они "пытаются водить за нос".

В то же время в Украине Путин назвал проблемой "Азов", который, якобы "приобретает фактическую власть".

Путин также высказал мнение, что Россия "настойчиво и уверено двигается к достижению всех целей", заявленных в начале российского вторжения в Украину, а Вооруженные силы РФ "добьют украинские войска".

"Есть основания полагать, что мы их добьем", - сказал Путин, хотя в том же выступлении сказал и о готовности Москвы к мирному урегулированию.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, у Трампа сделали громкое заявление об оккупированных территориях Украины. Кэллог считает, что вопрос с временно оккупированными территориями является достаточно сложным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал откровенный ответ, почему Украина согласилась на прекращение огня. Российская пропаганда пыталась всех убедить, якобы это Украина не хочет мира.

Также ранее сообщалось, что РФ может ударить по одному из украинских городов - в ЦПД предупредили о провокации. Россия хочет переложить на Украину ответственность за срыв договоренностей прекращения огня.

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