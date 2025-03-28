Путин унижает Трампа при всех и готовит новые удары по Украине - ЦПД

Андрей Коваленко заявил, что Москва буквально издевается над Вашингтоном.

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В ЦПД прокомментировали последние слова и действия Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

О чем сказал Коваленко:

Путин сознательно унижает Трампа, продолжая атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Кремль использует выход из санкций для финансирования войны, а не для восстановления экономики.

Президент России Владимир Путин сознательно унижает главу США Дональда Трампа, нанося удары по энергоинфраструктуре дальше и выдвигая новые безумные условия. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

"Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и болтуном. Выход из-под санкций РФ нужен только для дополнительных инвестиций в войну", - заявил Коваленко.

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Россия, по словам Коваленко, ежедневно атакует города Украины шахедами. Более того, по его данным, Кремль собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы.

"Задача России - дискредитация США на мировом уровне", - резюмировал Коваленко.

Последние заявления Кремля по войне в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин выступил с предложением ввести в Украине временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.

Впоследствии представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя заявления Путина, напомнил президенту России, что власть в Украине определяется ее конституцией и народом страны. Именно по этой причине, по версии Штатов, разговоров о "временном управлении" быть не может.

Советник украинского президента Дмитрий Литвин, в свою очередь, посоветовал президенту РФ "выпить таблетки".

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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