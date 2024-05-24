Это защитит Харьков: в Воздушных силах сказали, что поможет отражать атаки РФ

После утверждения в США дополнительного пакета помощи для Украины, ракеты в Воздушных силах есть и они готовы отражать нападения врага.

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Системы Patriot могут защитить Харьков от атак РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия

В четверг, 23 мая, российские оккупанты ударили ракетой по Харькову. В результате вражеской атаки есть погибшие, многие люди были ранены. Поэтому в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предположили, как можно защитить город от постоянных российских ударов ракетами и дронами. Подробнее об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире информационного марафона.

"На самом деле, против С-300 очень сложно бороться из-за очень близкого расстояния от границы непосредственно с Российской Федерацией и сложности цели - ее достаточно сложно сбить. Поэтому, конечно что, лучший бы выход был, но к сожалению, это невозможно - это оттянуть просто Харьков территориально от границы. Здесь единственный эффективный метод - это непосредственное уничтожение самих пусковых установок", - сказал Евлаш.

Он подчеркнул, что это задача более стратегического характера, которой занимаются военные.

Также у него спросили, как бы на ситуацию с защитой Харькова повлияло размещение хотя бы двух зенитных ракетных систем "Patriot".

"Если мы берем баллистику, то "Patriot" как раз достаточно эффективен в отражении именно баллистического вооружения, аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Конечно, что "Patriot" - это мощное оружие. Однако, именно возле Харькова использование таких средств требует особых знаний, умений и навыков, потому что постоянно над территорией Харьковщины находятся десятки беспилотников", - сказал Евлаш.

При этом он добавил, что в случае с Харьковом системы "Patriot" потребуют прикрытия от других комплексов, которые будут бороться с беспилотниками и ракетами меньшего типа.

Спикер также отметил, что после утверждения в США дополнительного пакета помощи для Украины, ракеты в Воздушных силах есть и они готовы отражать воздушные нападения врага.

Добавим, в интервью Главреду, полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан сказал, что в ближайшие месяцы у нас нет вариантов, чтобы прикрыть Харьков..

"На данный момент ничем. Это могут сделать либо ЗРК Patriot, либо SAMP/T, либо F-16. Других вариантов нет", - подчеркнул он.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России до конца года:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Характеристики ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Ситуация в Харькове - последние новости

Напомним, в четверг, 23 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар пришелся по частному предприятию.

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры разрушенной типографии в Харькове, по которой российские оккупанты ударили ракетой. Глава Украинского государства отметил, что в результате вражеской атаки есть погибшие, многие люди были ранены, а также было уничтожено 50 тысяч книг.

Заметим, что днем 22 мая российские оккупанты тоже били по Харькову. Под ударом был Шевченковский район города.

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