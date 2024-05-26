РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-22м3: когда возможен обстрел

Мониторинговые каналы предупреждают, что этот вылет вероятно боевой, существует очень высокая возможность ракетных пусков.

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В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-22м3 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, uk.wikipedia.org

В ночь на 26 мая 2024 года взлетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома "Оленья". Об этом в сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксирован ориентировочно вылет 3-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - говорится в сообщении ВС.

Через несколько минут в Воздушных силах уточнили, что зафиксирован вылет 5-ти бортов Ту-22м3 с российского аэродрома "Оленья".

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Мониторинговые каналы предупреждают, что этот вылет вероятно боевой. Поэтому существует очень высокая возможность ракетных пусков. Ожидается, что ракеты могут попасть в украинское воздушное пространство около 02:40 - 05:20.

По данным мониторинговых каналов, в районе Энгельса они будут скорее всего в 02:00 - 02:40. Если пуски осуществят оттуда, тогда ракеты должны появиться в воздушном пространстве Украины около 02:40 - 03:20.

В районе Каспийского моря они будут, скорее всего, в 03:20 - 04:00. Если россияне запустят ракеты оттуда, в нашем воздушном пространстве они появятся ориентировочно в 04:30 - 05:20.

В то же время мониторинговые каналы отмечают, что время является очень приблизительным, возможна погрешность. Людей призывают находиться в укрытиях во время объявления воздушной тревоги.

Что такое самолет Ту-22М Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Удары РФ по Харькову 25 мая - последние новости

Как сообщал Главред, днем 25 мая россияне ударили КАБами по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что один из ударов был направлен на строительный гипермаркет, где было много людей. Вскоре оккупанты совершили еще один удар по Центральному парку Харькова.

Президент Зеленский отметил, что россияне нанесли удар по торговому центру в Харькове днем, когда внутри было много работников и посетителей. Он назвал этот удар очередным проявлением "российского безумия" и призвал мировых лидеров поддержать Украину и предоставить средства ПВО для защиты от российских атак.

Незадолго россияне в четвертый раз за день обстреляли Харьков. Оккупанты ударили по району жилой застройки в центре города. РФ попала в офисные помещения. Повреждения получили также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты.

Также российские оккупанты ночью 25 мая осуществили ракетный удар по Харькову. Россияне частично разрушили лицей и повредили 9-этажный жилой дом и 31 автомобиль, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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