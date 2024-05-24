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Главная точка удара и новый дедлайн: эксперт рассказал о планах РФ на фронте

Мария Николишин
24 мая 2024, 15:42
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Россияне будут и в дальнейшем пытаться сеять панику среди украинцев и пробовать давить, чтобы пробиться вглубь Харьковской области, считает эксперт.
Главная точка удара и новый дедлайн: эксперт рассказал о планах РФ на фронте
В оккупантов появился новый дедлайн по выходу на границы Донецкой и Луганской областей / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

В войск страны-агрессора России появился новый дедлайн по выходу на границы Донецкой и Луганской областей, а перспектив в оккупантов на Харьковщине и Сумщине нет, сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона.

По убеждению Черника, на Харьковщине продвижения врага больше не будет, но РФ может попытаться несколькими батальонами атаковать Сумщину и захватить небольшую территорию. Цель - отвлечь силы и средства ВСУ, чтобы ослабить восточный фронт.

"Первая цель наступления на Харьковщине - пропагандистская. Путин не смог реализовать концепцию до "дня победобесия" - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Даже для их сверхмощной пропаганды это серьезное поражение, и надо было смещать акцент", - прокомментировал он.

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Эксперт добавляет, что россияне будут и в дальнейшем пытаться сеять панику среди украинцев и пробовать давить, чтобы пробиться вглубь Харьковской области, но чтобы по-настоящему побороться, в частности, за сам Харьков, им нужно как минимум 100-тысячная группировка.

"Будут ли они ее наращивать? Да. Но не такими быстрыми темпами, как бы они хотели. За прошедшую неделю мы поставили абсолютный рекорд в истреблении личного состава врага - 9 тысяч 660 человек. На мой взгляд, за май мы обязательно пройдем показатель в 30 тысяч. Мне кажется, что дальше этих двух маленьких плацдармов они не продвинутся", - подчеркнул Черник.

Эксперт также рассказал, где может быть главная точка удара в летнем наступлении РФ.

"Ничего не изменилось. Сейчас немножко восточный плацдарм выстынет, потому что они сместили акценты на Харьковщину... Но через некоторое время они снова возьмутся за Донетчину и Луганщину. На мой взгляд, так и останется у них главная задача - выйти на административные границы", - подытожил он.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, украинские военные сообщили, что бои продолжаются на всех направлениях фронта, в частности, и в Харьковской области.

Ранее, аналитики мониторинговой группы DeepState сообщали, что российская оккупационная армия продвинулась у Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке Донецкой области.

Сейчас российская оккупационная армия накапливает силы у границы Сумской области. Таким образом, страна-агрессор хочет оттянуть подразделения ВСУ в этот район с других направлений фронта.

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