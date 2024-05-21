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РФ накапливает войска возле Сумщины: в ISW раскрыли планы оккупантов

Анна Ярославская
21 мая 2024, 07:36
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Группировка ВС РФ в Курской области насчитывает от 9 до 10 тысяч человек.
Сумская область, ВСУ, карта
Оккупанты накапливают силы на границе с Сумской областью / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Информатор, deepstatemap

Российская оккупационная армия накапливает силы возле границы Сумской области. Таким образом, страна-агрессор хочет оттянуть подразделения ВСУ в этот район с других направлений фронта. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 20 мая.

Аналитики отмечают, что даже ограниченная активность РФ на участках границы может привести к оттягиванию подразделений Сил обороны Украины с других участков фронта, передает ISW.

Заместитель командира одной из бригад ВСУ, которая действует на севере Харьковской области заявил, что на Сумском направлении оккупанты накапливают войска. Среди них также есть и "кадыровцы". Однако речь идет об ограниченном составе.

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Как сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец, группировка ВС РФ в Курской области насчитывает от 9 до 10 тысяч человек. В группировку входят:

  • 3 недоукомплектованных мотострелковых полка, в каждом из которых не хватает 1-2 батальонов;
  • 8 мотострелковых, танковых и пехотных батальонов;
  • 1 батальон воздушно-десантных войск (ВДВ), переброшенных из разных частей, соединений и военных округов;
  • не менее 2 штурмовых отрядов в эшелоне усиленной роты или недоукомплектованного батальона.

В начале мая Машовец писал, что в состав российской группировки в Курской области входит неустановленный батальон ВДВ. Один из российских военкоров заявил, что в группировку также входит еще один батальон ВДВ и утверждал, что в Курской области находится 3-й батальон ВДВ 104-го полка ВДВ.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Возможное наступление РФ на Сумщину

На Сумщине, где линия границы с Россией составляет 564 км, сосредоточено не более 30 тысяч российских военнослужащих. Российские войска будут действовать так же, как и на Харьковщине: создавать плацдарм для подтягивания дополнительных сил в случае необходимости. Об этом заявил военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Издание Reuters подтвердило, что оккупанты наращивают свои силы у границы с Сумской областью, что может указывать на подготовку РФ к большому наступлению в ближайшие недели.

В то же время военный эксперт Иван Киричевский из Defence Express не верит в масштабность российской операции на Сумщине. Он отметил, что на Сумском направлении РФ сосредоточила около 10 тысяч оккупантов, тогда как на Харьковщине пытается наступать 30 тысяч, но не смогли даже полностью зайти в Волчанск.

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