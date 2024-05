РФ накапливает войска возле Сумщины: в ISW раскрыли планы оккупантов

Российская оккупационная армия накапливает силы возле границы Сумской области. Таким образом, страна-агрессор хочет оттянуть подразделения ВСУ в этот район с других направлений фронта. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 20 мая.

Аналитики отмечают, что даже ограниченная активность РФ на участках границы может привести к оттягиванию подразделений Сил обороны Украины с других участков фронта, передает ISW.

Заместитель командира одной из бригад ВСУ, которая действует на севере Харьковской области заявил, что на Сумском направлении оккупанты накапливают войска. Среди них также есть и "кадыровцы". Однако речь идет об ограниченном составе.

Как сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец, группировка ВС РФ в Курской области насчитывает от 9 до 10 тысяч человек. В группировку входят:

В начале мая Машовец писал, что в состав российской группировки в Курской области входит неустановленный батальон ВДВ. Один из российских военкоров заявил, что в группировку также входит еще один батальон ВДВ и утверждал, что в Курской области находится 3-й батальон ВДВ 104-го полка ВДВ.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.