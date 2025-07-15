В Китае отреагировали на последние заявления Трампа: что пообещали России

Пекин раскритиковал пошлинные угрозы Трампа.

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Китай раскритиковал угрозы Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, Википедия

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Пекин отреагировал на заявления Трампа о введении санкций против Москвы

Китай пообещал усилить поддержку России

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины против стран, которые торгуют с Москвой, если РФ не согласится на мирное соглашение. В Китае отреагировали на заявления главы Белого дома, пишет The Telegraph.

Как оказалось, Пекин пообещал усилить поддержку России. Соответствующее заявление председателя КНР Си Цзиньпиня прозвучало после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пекине.

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Си сказал, что страны "усилят взаимную поддержку на международных форумах". По его словам, доверие между государствами "углубилось", и они якобы стали "моделью новых международных отношений".

Официально Китай заявляет о нейтралитете в войне России против Украины, но, по данным западных СМИ, считает неприемлемым поражение Москвы, потому что это может переориентировать давление Запада на сам Пекин.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Помощь Украине от США - последние новости

Как писал Главред, 14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что в Украину в ближайшее время будет отправлено 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. Часть из них прибудет уже через несколько дней. Кроме того Трамп предупредил диктатора Путина, что у того есть только 50 дней, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной, ведь в противном случае Россию ждут последствия.

Известно также, что США планируют продать союзникам по НАТО вооружение на $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам президента Дональда Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которую впоследствии получит Украина.

Позже в Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России. Москва угрожает продолжением боевых действий.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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