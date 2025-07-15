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"Был удар камнями": Василий Вирастюк рассказал о смерти жены

Элина Чигис
15 июля 2025, 20:45
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Василий Вирастюк раскрыл все детали.
Василий Вирастюк
Василий Вирастюк - смерть жены / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Кратко:

  • Василий Вирастюк вспомнил о гибели жены
  • Какие детали он рассказал

Украинский стронгмен и нардеп Василий Вирастюк поделился, как внезапно погибла его первая жена Светлана.

Во время интервью сайту Blik Вирастюк вспомнил, что пережил в 2006 году и был ли шанс спасти Светлану.

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"Мы тогда были на курорте в Турции. Патологоанатомы после ее смерти говорили, что все произошло почти мгновенно. Был вначале удар камнями в район левого виска. Между ухом и глазами", – вспомнил Василий.

Первое фото Вирастюка с Ириной
Первое фото Вирастюка с новой женой Ириной / instagram.com, Василий Вирастюк

Также он предположил, что его жена, скорее всего, потеряла сознание после сильного удара.

Василий Вирастюк с бывшей женой Инной и сыновьями
Василий Вирастюк с бывшей женой Инной и сыновьями / instagram.com/, Василий Вирастюк

"Уже потом произошла асфиксия под давлением снега от лавин. Самое удивительное, что ни одна кость в ее теле не была сломана", – отметил спортсмен.

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

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О персоне: Василий Вирастюк

Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

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