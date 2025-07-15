Что делать с томатами в июле, чтобы был хороший урожай: советы опытного дачника

Какие работы нужно выполнить с помидорами в этом месяце, чтобы избежать болезней и потери плодов.

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Как простая подвязка спасает томаты от потери плодов / Колаж: Главред, фото: скрншот youtube.com

Вы узнаете:

Как избежать потери урожая в июле

Какие процедуры выполнить с томатами уже сейчас

Почему листья нельзя оставлять внизу куста

Наступает самый важный месяц для ухода за низкорослыми томатами, и пора провести ряд мероприятий, которые помогут получить непревзойденный урожай.

Главред решил выяснить, какие важные работы следует провести с низкорослыми томатами в июле.

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Опытный садовод Валерий, автор популярного YouTube-канала "Наша дача", раскрывает ключевые агротехнические мероприятия, которые необходимо провести в июле. Эти рекомендации являются результатом многолетнего опыта и гарантируют здоровье растений и богатое плодоношение.

Автор подчеркивает, что именно в июле закладывается основа будущего урожая, поэтому нельзя игнорировать ни один из этапов ухода:

Подвязывание

По словам эксперта, трехстебельная подвязка является первоочередным шагом. Для этого рекомендуется создать надежный каркас, например, из металла, к которому аккуратно подвязываются стебли томатов. Валерий отмечает, что такая конструкция чрезвычайно удобна и позволяет подвязывать неограниченное количество стеблей, обеспечивая растениям необходимую поддержку.

Мульчирование почвы

Следующий важный шаг - мульчирование почвы в прикорневой зоне. Дачник отмечает, что это позволяет значительно дольше сохранять влагу, что является критически важным в жаркий июльский период. Кроме того, в такой почве создаются идеальные условия для развития полезных микроорганизмов, которые способствуют росту растений.

Комплексная подкормка

Валерий акцентирует внимание на необходимости подкормки томатов удобрением, содержащим азот, фосфор и калий. Эти элементы являются жизненно важными для формирования плодов и общего развития растения.

"Если не подкормить томаты в этой фазе, можно потерять часть урожая", - предупреждает эксперт.

Профилактическая обработка от болезней

По рекомендации садовода, обязательно нужно провести обработку по листу препаратом против болезней. Валерий делится собственным опытом, что он делал такую обработку дважды, и сейчас его растения абсолютно здоровы, без каких-либо признаков заболеваний. Он советует проводить такие профилактические мероприятия заблаговременно, не дожидаясь появления симптомов болезни.

Формирование кустов и удаление нижних листьев

В июле также необходимо проводить дополнительное формирование кустов и удалять по два-три нижних листа. Садовник объясняет, что это значительно улучшает вентиляцию растения, предотвращает развитие грибковых заболеваний и способствует лучшему доступу света.

Регулярный полив

Один из главных аспектов - это правильный полив. Валерий отмечает: "Не нужно допускать, чтобы листья вяли и были обезвоженными".

Важно поддерживать упругое состояние растения. Эксперт предупреждает, что при недостатке влаги томаты начнут сбрасывать цветочки, и плоды не будут наполняться, что приведет к значительным потерям урожая.

Более подробную информацию о том, что нужно сделать с низкорослыми томатами в июле, чтобы получить хороший урожай, смотрите в видео на канале "Наша дача".

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Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

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