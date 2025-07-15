Почти 350 прокуроров с инвалидностью отправляют на проверку: генпрокурор сделал заявление

Генпрокуратура проверит случаи массового получения статуса инвалидности прокурорами, заявил Кравченко.

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Почти 350 прокуроров с инвалидностью отправляют на проверку/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОГП

Основные тезисы из заявления Кравченко:

Всех прокуроров с инвалидностью направят на дисциплинарную комиссию

Не будут проверять только 4 категории прокуроров

В Украине все прокуроры, которые имеют статус инвалидности, будут направлены на квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП).

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он подчеркнул, что в этом вопросе не будет "никаких индульгенций - только закон и доверие общества".

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Кравченко отметил, что вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за девять месяцев не был решен, а "общество имеет полное право знать позицию генерального прокурора".

Он напомнил, что генпрокурор не имеет права единолично увольнять прокуроров в таких случаях, как массовые получения статуса инвалидности. В таких обстоятельствах их могут уволить только на основании решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Поэтому сегодня, 15 июля, Кравченко принял решение отправить на проверку всех прокуроров с инвалидностью. Он отметил, что сейчас в органах прокуратуры осталось 484 прокурора, которые имеют такой статус. Ранее 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию.

В то же время, по словам Кравченко, не будут отправлены на проверку четыре категории прокуроров с инвалидностью:

имеющие инвалидность с детства,

лица, которые понесли невосстановимые потери для здоровья,

имеют онкологические заболевания,

являются инвалидами войны.

Таких в органах прокуратуры 136 человек.

"Поэтому, на 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии. Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус в результате проверки будет подтвержден. При этом, установленные факты недобропорядочности не должны ставить "крест" на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу. Восстановление доверия - это путь, который должен пройти каждый. Без исключений. Без манипуляций. Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону", - подытожил генпрокурор.

Скандал с инвалидностью для прокуроров - последние новости

Напомним, 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Впоследствии стало известно, что глава МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о том, что функции Центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

После этого стало известно, сколько прокуроров в Украине имеют инвалидность. В органах прокуратуры всех уровней работают 523 человека с инвалидностью, сообщил Офис генерального прокурора по итогам внутреннего расследования. Отмечалось, что этот показатель составляет менее 6% от общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам. Однако значительное превышение этих чисел фиксируется в прокуратурах в Хмельницкой и Черкасской областях - 29% и 27% соответственно.

На фоне этого скандала в октябре 2024 года предыдущий генпрокурор Андрей Костин ушел в отставку. Тогда Зеленский заявлял, что чиновник должен понести "политическую ответственность".

17 июня 2025 года ВР поддержала предложенную президентом кандидатуру Руслана Кравченко на пост нового генпрокурора. Эта должность была вакантной семь с половиной месяцев, с тех пор, как парламент и президент приняли отставку предыдущего генпрокурора Костина.

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Об источнике: Руслан Кравченко Руслан Кравченко – украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

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