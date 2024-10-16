Глава МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам: названы имена

Генеральный прокурор уже подписал приказ о проведении служебного расследования.

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Председатель МСЭК Татьяна Крупа / коллаж: Главред, фото: km-oblrada.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua

Почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

"Выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких правоохранителей, которые сами все задокументировали. Давайте посмотрим на орган, который отвечает за соблюдение законности и государственное обвинение - областную прокуратуру Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области оказались инвалидами 2-й группы - согласно решению главного врача МСЭК Крупы. И много лет получали и продолжают получать от государства пенсии за инвалидность - согласно решениям начальника Пенсионного фонда Александра Крупы", - отмечает журналист.

Он также приводит список таких прокуроров с "инвалидностью":

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Олейник Алексей Леонидович, прокурор Хмельницкой области; Олейник Ирина Александровна, жена прокурора области, прокурор прокуратуры Хмельницкой области до 2024-го года; Мартынюк Александр Григорьевич, начальник отдела прокуратуры; Нагребецкий Сергей Станиславович, заместитель начальника отдела прокуратуры; Олейник Роман Владимирович, руководитель Шепетовской окружной прокуратуры; Галус Олег Петрович, начальник отдела прокуратуры области; Луговой Алексей Петрович, начальник отдела прокуратуры области; Лазаренко Владимир Владимирович, начальник отдела прокуратуры области; Щербатюк Александр Евгеньевич, начальник отдела прокуратуры; Никитюк Петр Григорьевич, начальник отдела прокуратуры области; Шпак Олег Александрович, начальник отдела прокуратуры области; Сидельников Руслан Викторович, начальник отдела прокуратуры области; Войтюк Михаил Павлович, начальник отдела прокуратуры области; Козлюк Олег Петрович, начальник отдела прокуратуры области; Коханский Владимир Владимирович, начальник отдела прокуратуры области; Максимчук Николай Васильевич, начальник отдела прокуратуры области; Барахтенко Игорь Михайлович, начальник отдела прокуратуры области; Львовский Олег Николаевич, начальник отдела прокуратуры области; Веселовская Ольга Петровна, прокурор прокуратуры области; Сарело Владимир Петрович, прокурор прокуратуры области; Лисова Оксана Емельяновна, прокурор прокуратуры области; Романюк Роман Леонидович, прокурор прокуратуры области; Балюк Виталий Александрович, прокурор прокуратуры области; Лунь Юлия Анатольевна, прокурор прокуратуры области; Пронозюк Виталий Игоревич, прокурор прокуратуры области; Галишук Александр Владимирович, прокурор прокуратуры области; Яремчук Ольга Алексеевна, прокурор областной прокуратуры; Базан Александр Викторович, руководитель окружной прокуратуры; Олейник Роман Владимирович, руководитель окружной прокуратуры; Стецюк Сергей Иванович, руководитель Волочиской окружной прокуратуры; Комар Иван Васильевич, руководитель окружной прокуратуры города Хмельницкого; Терлецкий Александр Цезаревич, заместитель руководителя окружной прокуратуры; Бандура Борис Борисович; Зубик Юрий Михайлович; Арсенюк Виктор Николаевич; Лысюк Иван Викторович; Заремба Александр Иванович; Полищук Михаил Анатольевич; Благовисный Андрей Станиславович; Витюк Евгений Александрович; Боднарук Татьяна Евгеньевна; Скрынник Максим Вадимович; Лютак Богдан Васильевич; Кушнир Дмитрий Владимирович; Гучинская Ирина Николаевна; Туз Юрий Антонович; Васильева Любовь Владимировна; Прокопчук Виталий Николаевич, прокурор окружной прокуратуры; Питель Марина Васильевна; Сухоребрий Сергей Анатольевич, прокурор Летичевской окружной прокуратуры; Наконечный Сергей Александрович, руководитель Хмельницкой окружной прокуратуры.

"Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и её структурных подразделений пенсию в Крупы не оформил только один прокурор Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры... Согласно решению МСЭК, в Хмельницкой области почти не осталось здоровых прокуроров", - добавил Бутусов.

Стоит заметить, что в связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

"Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры. Комиссия по проведению служебного расследования уже начала сбор информации и документов для выяснения этих обстоятельств", - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Скандал с главой МСЭК - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и её сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Позже, Государственное бюро расследований в рамках досудебного следствия начало проверку списков "уклонистов", которые обнаружили во время обысков в рабочем кабинете руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. В списках содержались фамилии лиц и фиктивные диагнозы.

Также известно, что у председателя хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы нашли скрытые миллионы гривен на счетах в польском банке Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

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