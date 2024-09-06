"Здоровье подводит": в ГБР сделали заявление после сообщений о "смерти Шуфрича"

В суд направлено дело о госизмене действующему народному депутату и его помощнику, напомнила Татьяна Сапьян.

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В ГБР прокомментировали информацию о состоянии Нестора Шуфрича / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

В Государственном бюро расследований прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что находящийся под арестом народный депутат от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич якобы умер в больнице.

Как уточнила советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире информационного телемарафона, дело скандального нардепа передано в суд

"Наверное, начну с положительной новости. Насколько мне известно, мы уточняли это у следователей непосредственно, что на самом деле он (Шуфрич, - ред.) жив, с ним все будет хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс", - подчеркнула она.

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Представитель ГБР отметила, что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующему народному депутату и его помощнику.

Она уточнила, что Шуфричу и его помощнику инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ территорий государственной границы Украины. Кроме того, народный депутат также обвиняется в государственной измене.

"Собственно, возможно действительно здоровье немного подводит. Но пока мне известно, что это проходили подготовительные заседания, потому что уже начинается суд. И подозреваемый стал уже подсудим напрямую. Все хорошо. Все будет хорошо", - добавила Сапьян.

Что такое ГБР? Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

Слухи о смерти Шуфрича

Отметим, что в четверг, 5 сентября, бывший народный депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на адвокатов сообщил о "смерти" Шуфрича. Однако уже после появилось опровержение – по словам Мосийчука, "адвокаты натупили".

Позднее в Офисе генпрокурора прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что находящийся в СИЗО нардеп Нестор Шуфрич якобы умер в больнице.

Как подчеркнула в комментарии 24 Каналу пресс-секретарь Офиса генпрокурора Украины Надежда Максимец данная информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее Печерский суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутат Украины Нестора Шуфрича, без права внесения залога. Депутат обвиняется в государственной измене.

Позднее по материалам Государственного бюро расследований (ГБР) народный депутат Украины Нестор Шуфрич уведомлен о новом подозрении в связи с финансированием Росгвардии в Крыму.

По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно аннексированном Крыму. По информации ведомства, в частности, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова.

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