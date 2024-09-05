В Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о "смерти Шуфрича"

В Офисе генпрокурора прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что находящийся в СИЗО нардеп Нестор Шуфрич якобы умер в больнице.
Как подчеркнула в комментарии 24 Каналу пресс-секретарь Офиса генпрокурора Украины Надежда Максимец данная информация не соответствует действительности.
"Информация о смерти народного депутата в СИЗО, которую сегодня распространили в телеграм-каналах, является абсолютной неправдой. Более того, сегодня ему было вручено ходатайство о продлении меры пресечения, которое суд рассмотрит в ближайшее время", – отметила представитель прокуратуры.видео дня
Уточняется, что недавно Шуфрич перенес операцию по удалению грыжи, которую ему диагностировали в СИЗО. На заседании подозреваемый едва держался на ногах, был бледным, похудевшим и периодически корчился от боли.
Слухи о смерти Шуфрича
Отметим, что в четверг, 5 сентября, бывший народный депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на адвокатов сообщил о "смерти" Шуфрича. Однако уже после появилось опровержение – по словам Мосийчука, "адвокаты натупили".
Что такое Офис Генерального прокурора?
Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.
Напомним, ранее Печерский суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутат Украины Нестора Шуфрича, без права внесения залога. Депутат обвиняется в государственной измене.
Позднее по материалам Государственного бюро расследований (ГБР) народный депутат Украины Нестор Шуфрич уведомлен о новом подозрении в связи с финансированием Росгвардии в Крыму.
По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно аннексированном Крыму. По информации ведомства, в частности, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова.
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