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В Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о "смерти Шуфрича"

Алексей Тесля
5 сентября 2024, 18:07
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Надежда Максимец дала оценку информации о якобы смерти народного депутата в СИЗО.
Шуфрич
В ОГП прокомментировали информацию о "смерти" Нестора Шуфрич / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

В Офисе генпрокурора прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что находящийся в СИЗО нардеп Нестор Шуфрич якобы умер в больнице.

Как подчеркнула в комментарии 24 Каналу пресс-секретарь Офиса генпрокурора Украины Надежда Максимец данная информация не соответствует действительности.

"Информация о смерти народного депутата в СИЗО, которую сегодня распространили в телеграм-каналах, является абсолютной неправдой. Более того, сегодня ему было вручено ходатайство о продлении меры пресечения, которое суд рассмотрит в ближайшее время", – отметила представитель прокуратуры.

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Уточняется, что недавно Шуфрич перенес операцию по удалению грыжи, которую ему диагностировали в СИЗО. На заседании подозреваемый едва держался на ногах, был бледным, похудевшим и периодически корчился от боли.

Слухи о смерти Шуфрича

Отметим, что в четверг, 5 сентября, бывший народный депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на адвокатов сообщил о "смерти" Шуфрича. Однако уже после появилось опровержение – по словам Мосийчука, "адвокаты натупили".

Что такое Офис Генерального прокурора?

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

Напомним, ранее Печерский суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутат Украины Нестора Шуфрича, без права внесения залога. Депутат обвиняется в государственной измене.

Позднее по материалам Государственного бюро расследований (ГБР) народный депутат Украины Нестор Шуфрич уведомлен о новом подозрении в связи с финансированием Росгвардии в Крыму.

По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно аннексированном Крыму. По информации ведомства, в частности, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова.

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