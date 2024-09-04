Шуфрич устроил 'театр' в суде: звал медиков, сорвал заседание

Под вопросом следующее подготовительное заседание, которое перенесли на 5 сентября.

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Шуфрич пожаловался, что его вытащили из частной клиники / Коллаж Главреда. Фото: Суспільне, скриншот видео

Печерский райсуд Киева в среду, 4 сентября, перенес подготовительное заседание по делу о госизмене депутата Нестора Шуфрича. Подсудимый жаловался на самочувствие, в зал суда вызвали медиков, пишет Суспільне.

Как сообщает вещатель, подсудимый и его адвокаты ходатайствовали о переносе заседания. По словам защитников политика, его якобы забрали в суд из частной клиники во время послеоперационной реабилитации.

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Прокуроры согласились на вызов врачей в зал, но возразили против переноса рассмотрения. В конце концов суд таки удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела на 5 сентября с участием коллегии судей.

Шуфричу внезапно стало плохо в зале суда - смотрите видео:

В то же время, как передает корреспондент Суспильного, прокуроры говорят о том, что такая коллегия может не собраться, поскольку, по их словам, фактически все судьи Печерского суда уже ранее участвовали в предыдущих этапах этого дела и должны заявить самоотвод.

Если такая коллегия не соберется, то заседание будет еще отсрочено, объясняет вещатель.

Что такое Общественное Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание (Общественное) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НОТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

Нестор Шуфрич - в чем обвиняют политика

В сентябре 2023 года Нестору Шуфричу объявили о подозрении в государственной измене.

У Шуфрича в доме нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. В украинской спецслужбе уточняют, что одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. С тех пор депутату неоднократно продлевать арест с содержанием под стражей.

Накануне Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт. Шуфрича и его экс-помощника помимо госизмены также обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью свержения государственной власти или изменения государственной границы.

Шуфрич вместе с соратником обеспечил переоформление недвижимости в Крыму по законам России, заключив с незаконным военизированным формированием "Охрана" Росгвардии договор охраны.

В спецслужбах отмечают, что Шуфрич был завербован ФСБ и систематически публично распространял нарративы государства-агрессора.

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