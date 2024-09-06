О подготовке Дмитрука к побегу знали: в ГБР признались, почему нардепа не задержали

Государственное бюро расследований знало о подготовке народного депутата Артема Дмитрука к выезду за границу. Однако следователи не имели законных оснований, чтобы его задержать. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.
"ГБР и следствие видело признаки подготовки к организации возможного побега, но у следствия не было законных оснований, чтобы обезопасить и довести этот план побега до провала. Если бы было подозрение - были бы законные основания. Не было подозрения - не было законных оснований", - пояснила она.
Сапьян отметила, что подозрение народным депутатам выписывает генеральный прокурор. В случае Дмитрука оно появилось только 25 августа, после его побега.
По ее словам, следователи ГБР обратились к британским коллегам, чтобы те подтвердили, действительно ли Артем Дмитрук находится в Лондоне, где, вероятно, его сняли на видео. Сейчас место пребывания беглого нардепа устанавливается.
Что такое ГБР?
Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.
Побег Артема Дмитрука - что известно
Напомним, что вечером 25 августа Генеральный прокурор сообщил о подозрении нардепу Дмитруку в связи с его участием в нападении на граждан, в частности на правоохранителя, а также в покушении на похищение огнестрельного оружия.
Вскоре Дмитрука заметили в Молдове. Накануне пророссийский депутат назвал подозрение "попыткой лишить его возможности вести политическую деятельность" и пожаловался, что за него "взялись спецслужбы".
29 августа Государственное бюро расследований объявило в международный розыск действующего нардепа Артема Дмитрука. Во время пребывания в Одессе он вместе с сообщниками напал на милиционера, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности, и нанес ему телесные повреждения, пытаясь похитить оружие.
Как сообщал Главред, ГБР сообщило о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили народного депутата Артема Дмитрука через границу в Приднестровье. Следствие установило, что операция по переправке была тщательно спланирована, и все причастные к этому лица уже идентифицированы, в том числе и участники со стороны Молдовы.
Недавно Дмитрука, который незаконно пересек границу, заметили в Лондоне. Его сняли 1 сентября 2024 года в торговом центре Westfield London, где он, вероятно, был с женой и дочерью.
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