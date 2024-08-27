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Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

Юрий Берендий
27 августа 2024, 13:12
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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что беглого нардепа Дмитрука смогут лишить мандата после того, как правоохранители завершат расследование.
Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат
Стали известны детали побега Артема Дмитрука из Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Верховная Рада не давала разрешение на заграничную командировку народного депутата Артема Дмитрука, а решение о лишении его мандата будет принято в парламенте после завершения расследования правоохранительных органов. Об этом на форуме "Украина 2024. Независимость" заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не направлялся, потому что об этом много говорили <...> Насколько я проинформирован, сведения уже внесены в Единый государственный реестр, связанный с уголовными производствами, осуществляется расследование", - заявил он.

Решение о лишении Дмитрука мандата будет принято в Раде после завершения расследования, пояснил Стефанчук.

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По его словам, "все это время" вопрос досрочного лишения мандатов нардепов осуществлялись на основании семи пунктов статьи 81 Конституции Украины.

"Так и будем осуществлять в этот раз. Если будут основания, за украинским парламентом никогда не было затягивания в этом вопросе", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что вопрос досрочного лишения мандатов депутатов всегда решался на основе семи пунктов статьи 81 Конституции Украины.

Стефанчук также подчеркнул важность соблюдения Конституции, чтобы сохранять спокойствие даже в ситуациях, когда предатели, такие как Виктор Медведчук, подают иски против Верховной Рады.

В то же время генеральный прокурор Украины Андрей Костин комментируя побег народного депутата Артема Дмитрука из страны отметил, что он возмущен сложившейся ситуацией.

"Мое возмущение даже больше, чем возмущение общества. Когда мы видим, как наши пограничники с помощью дронов отслеживают беглецов, потом мобильные группы их задерживают, и это действительно пример успешной работы. А я думал: почему в тех случаях удалось, а в этом - этот человек просто как по маслу перешил нелегально государственную границу. Поэтому это возмущение я абсолютно разделяю", - сказал Костин.

По его словам, прокуроры сразу после обнародования информации о пересечении государственной границы депутатом Дмитруком начали уголовное производство.

Костин отметил, что в рамках этого производства следователи, прокуроры, сотрудники государственной пограничной службы работают практически круглосуточно.

"Мы понимаем, что этот человек, он пересек государственную границу не сам, не самостоятельно - ему кто-то помогал. И, возможно, это среди тех, кто помогал, могут быть и должностные лица различных органов. Мы так прилагаем все усилия для того, чтобы их всех установить и установить всю ситуацию, каким образом это происходило", - подчеркнул Костин.

По его словам, следствию удалось выяснить, что Дмитрук пересек границу с непризнанной республикой Приднестровье.

"Мы владеем определенной информацией в какой стране находится этот человек, и проверяем эти данные, потому что по нашей информации он сейчас путешествует по странам. Мы в дальнейшем будем принимать все меры для его возвращения в Украину международно-правовыми способами, если он не сделает этого добровольно", - резюмировал Костин.

Он также отметил, что если Дмитрук не вернется добровольно, Украина будет принимать все правовые меры для его возвращения. Он имеет возможность явиться на допрос следователя 28 или 29 августа.

Кто такой Артем Дмитрук?

Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады.

Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе.

Дмитрук участвовал в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, которые хотели захватить власть в городе.

9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.

Бегство Дмитрука из Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, народного депутата Артема Дмитрука заметили 24 августа в Молдове, где, по информации источника, близкого к офису пограничной службы Кишинева, он находился в полиции Штефан-Воде и писал заявление о незаконном пересечении границы.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения государственной границы Дмитруком, а в Одессе продолжаются срочные следственные действия.

Офис генерального прокурора сообщил, что Дмитрука также подозревают в нападениях на правоохранителя и военного, которые он совершил в Одессе вместе с группой лиц.

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