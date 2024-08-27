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Колонны техники РФ начали наступление на важном направлении: какие города под угрозой

Юрий Берендий
27 августа 2024, 11:39
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Россияне наступают на Кураховском направлении с применением колонн бронетехники, ситуация остается сложной, отметил военный 79-й бригады.
Колонны техники РФ начали наступление на важном направлении: какие города под угрозой
РФ применяет большие колонны бронетехники для наступления на позиции ВСУ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты активизировали наступательные действия с использованием бронетехники на Кураховском направлении. Цель врага заключается в захвате 2 стратегически важных городов в Донецкой области - Курахово и Угледара. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 79-й Отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

Он отметил, что на Кураховском направлении произошло 14 боевых столкновений, во время которых российские силы пытались продвинуться в районах Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки.

"Ситуация на Кураховском направлении остается сложной, напряженной. Россияне ежедневно пытаются прорвать оборону, ежедневно идут на штурмы", - отмечает военный.

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По его словам, позавчера в ходе штурмовых действий россияне использовали танки, БМП с десантом, но украинские военные дали достойный отпор, уничтожив один танк и три бронемашины. После этого враг перешел к пехотным штурмам, в результате которых было ликвидировано девять оккупантов и ранены одиннадцать.

"Враг массированно применяет иногда бронетехнику на нашем направлении. Если вы посмотрите на другие направления, где обычно происходят пехотные штурмы или применяет 1-2 бронемашины, то на нашем направлении враг не боится применять колонны российской техники. Например, в прошлую пятницу было 27 единиц бронетехники. В конце июля были большие массированные штурмы с участием более 50 единиц техники", - говорит он.

Орест Дрималовский указывает на то, что Кураховское направление является сверхважным для россиян, ведь продвижение на этом участке фронта позволит дойти до 2 крупных и важных городов Донецкой области - Угледара и Курахово.

"Враг рвется к селу Константиновка, потому что именно в этом селе пролегает трасса из Марьинки в Угледар. Выйдя на эту трассу, враг сможет двигаться по ней в тыл той группировке, которая удерживает город Угледар", - указывает он.

Он также отметил, что россияне ежедневно осуществляют авиаудары, хотя их интенсивность за последний месяц снизилась.

"Если еще в прошлом месяце это было 4-5-6 авиаударов в день, то сегодня фиксируем 1-2-3", - рассказал Орест Дрималовский.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Где находится Курахово

Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно.

Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Бои на Кураховском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные силы смогли продвинуться вперед на нескольких направлениях фронта в Донецкой области, в частности на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях, сообщает мониторинговая группа DeepState.

Также россияне захватили еще один населенный пункт на Покровском направлении.

Украинские военные продолжают обороняться на Покровском направлении, где ситуация является одной из самых сложных. Президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего было принято решение об отправке дополнительных сил в этот регион.

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