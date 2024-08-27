'РФ не добьется успеха в Украине': Байден резко отреагировал на ракетный удар 26 августа

Джо Байден отметил, что США будут поддерживать Украину в войне против России до тех пор, пока Украина не победит.

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Байден отреагировал на ракетный удар РФ по Украине 26 августа / Коллаж Главред, фото: European Union, ГСЧС Украины

Президент США Джо Байден резко осудил российскую ракетную атаку по Украине, произошедшую 26 августа, подчеркнув, что она привела к гибели мирных жителей и поражению более двух десятков критически важных энергетических объектов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я самым решительным образом осуждаю продолжающуюся войну России против Украины и ее усилия, направленные на то, чтобы погрузить украинский народ во тьму. Позвольте мне быть откровенным: Россия никогда не достигнет успеха в Украине, и дух украинского народа никогда не будет сломлен", - сказал он.

Байден заверил в дальнейшем лидерстве США в коалиции более 50 стран, которая предоставляет Украине военное оборудование, в частности системы ПВО и перехватчики.

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"Как я объявил на саммите НАТО в июле, Соединенные Штаты и наши союзники предоставили Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны, и я изменил приоритеты американского экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину", - добавил президент США.

Кроме того, США увеличивают поставки энергетического оборудования для восстановления и усиления украинской энергосистемы.

"Как я сказал президенту Зеленскому 23 августа, поддержка Украины со стороны США является непоколебимой. С февраля 2022 года народ Украины мужественно защищается от российского вторжения, отвоевав более половины территории, которую российские войска захватили в первые дни войны. Украина остается свободным, суверенным и независимым государством, а украинские войска ежедневно сражаются, чтобы защитить свою родину и свою свободу. Соединенные Штаты будут стоять с народом Украины, пока он не победит", - резюмировал Байден.

Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Что такое Белый дом? Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Удар по Украине 26 августа - что известно о последствиях

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Facebook и Telegram распространяется ложная информация о якобы взрыве на Ровенской АЭС и выбросе радиации в результате пожара. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг эти сообщения, назвав их частью прокремлевской пропаганды.

Декан факультета естественных наук НаУКМА Евгений Хлобыстов отметил, что разрушить плотину Киевской ГЭС ракетами почти невозможно.

В целом, 26 августа Россия нанесла самый массированный удар по Украине, выпустив 127 ракет и 109 дронов, нацеленных на критическую инфраструктуру, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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