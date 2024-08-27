Угроза разрушения плотины ракетами: киевлянам раскрыли худший сценарий для ГЭС

Сама плотина ГЭС не может быть уничтожена полностью, пояснил ученый Евгений Хлобыстов.

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Разрушить плотину Киевской гидроэлектростанции с помощью ракет практически невозможно, заявил декан факультета естественных наук НаУКМА Евгений Хлобыстов.

"То есть нужно такое количество прямых попаданий в плотины Киевской гидростанции, что это уже в области фантастики. Поэтому мы не ожидаем никаких катастроф по этому поводу", — подчеркнул он эфире Radio NV.

При этом эксперт говорит о том, что даже повреждение ГЭС не грозит Киеву тяжелыми последствиями, поскольку пригодность Киевского водохранилища на сегодня не настолько низка, чтобы это была катастрофа для всего города Киева.

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"С учетом того, что сама плотина не может быть уничтожена полностью. <...> Мы будем говорить об определенном подтоплении территории Киева, но оно не будет иметь никакой катастрофы или сногсшибательного значения", - пояснил собеседник.

Вместе с тем, прогнозируя худший сценарий для Киевской ГЭС, он отметил, что речь может идти о временном выходе ее из строя и отсутствии генерирования электроэнергии.

"И тогда мы снова оказываемся в определенном дефиците, особенно это касается киевлян. То есть нам будет трудновато", - добавил Хлобыстов.

Что известно о Киевской ГЭС Киевская гидроэлектростанция - гидроэлектростанция на реке Днепр в Вышгороде, Киевская область, сообщает Википедия. Плотина длиной 288 м создает Киевское водохранилище с целью производства гидроэлектроэнергии и судоходства с помощью шлюза на плотине. Первый из 20 генераторов электростанции был введен в эксплуатацию в 1964 году, а последний - в 1968 году. Вместе с Киевской гидроаккумулирующей электростанцией она создает гидроэнергетический комплекс. Эксплуатируется компанией "Укргидроэнерго".

Удары по Киевской ГЭС - последние новости по теме

Ранее эксперт прокомментировал удары по Киевской ГЭС и объяснил, есть ли угроза подтопления Киева. Повреждение Киевской ГЭС может уменьшать возможности для маневрирования в сети, не исключает Олег Попенко.

Напомним, в КОВА рассказали о повреждениях дамбы Киевской ГЭС. По словам Руслана Кравченко, проезд по дамбе Киевской ГЭС откроется при отсутствии новых атак РФ.

Как сообщалось ранее, Киевская ГЭС стала одним из атакованных российскими оккупантами утром 26 августа энергообъектов, несколько телеграм-каналов разместили видео с якобы взрывами на дамбе.

/ Инфографика Главред

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