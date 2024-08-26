Массированный удар РФ: в КОВА рассказали о повреждениях дамбы Киевской ГЭС

Проезд по дамбе Киевской ГЭС в Вышгороде откроется приблизительно около 16:00 при отсутствии дополнительных атак, существенных повреждений на дамбе нет, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
"Проезд по дамбе Киевской ГЭС откроется приблизительно около 16:00, если не будет дополнительных воздушных тревог и атак", - сказал он в эфире национального телемарафона.
По словам главі КОВА, он побывал на всех поврежденных местах. "(…)все восстановим, все повреждения ликвидируем", - заявил он. По его словам, все необходимые службы задействованы и ведут соответствующие ремонтные работы.
Кравченко подтвердил, что на дамбе нет существенных повреждений. Комментируя ситуацию с энергоснабжением в области, Кравченко сообщил, что энергетики работают над устранением проблем и возобновлением поставок э/э в полном объеме.
"Будут проанализированы все последствия… Постепенно будем подключать всех абонентов. Работа продолжается с утра, и она не закончится пока каждый гражданин не будет с электроэнергией", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Киевская ГЭС стала одним из атакованных российскими оккупантами утром 26 августа энергообъектов, несколько телеграм-каналов разместили видео с якобы взрывами на дамбе. Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности Андрей Коваленко сообщил, что угроза плотине Киевской ГЭС отсутствует.
Что известно о Киевской ГЭС
Киевская гидроэлектростанция - гидроэлектростанция на реке Днепр в Вышгороде, Киевская область, сообщает Википедия.
Плотина длиной 288 м создает Киевское водохранилище с целью производства гидроэлектроэнергии и судоходства с помощью шлюза на плотине. Первый из 20 генераторов электростанции был введен в эксплуатацию в 1964 году, а последний - в 1968 году. Вместе с Киевской гидроаккумулирующей электростанцией она создает гидроэнергетический комплекс. Эксплуатируется компанией "Укргидроэнерго".
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Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода. В некоторых районах столицы пропал свет, есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.
Как сообщалось ранее, после массированный удар РФ во многих городах Украины отключения водоснабжения. РФ атаковала ракетами и дронами инфраструктурные и энергетические объекты в Украине.
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