Массированный удар РФ: в КОВА рассказали о повреждениях дамбы Киевской ГЭС

По словам Руслана Кравченко, проезд по дамбе Киевской ГЭС откроется при отсутствии новых атак РФ.

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Руслан Кравченко рассказал о последствиях массированного удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/kyivoda, скриншот

Проезд по дамбе Киевской ГЭС в Вышгороде откроется приблизительно около 16:00 при отсутствии дополнительных атак, существенных повреждений на дамбе нет, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Проезд по дамбе Киевской ГЭС откроется приблизительно около 16:00, если не будет дополнительных воздушных тревог и атак", - сказал он в эфире национального телемарафона.

По словам главі КОВА, он побывал на всех поврежденных местах. "(…)все восстановим, все повреждения ликвидируем", - заявил он. По его словам, все необходимые службы задействованы и ведут соответствующие ремонтные работы.

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Кравченко подтвердил, что на дамбе нет существенных повреждений. Комментируя ситуацию с энергоснабжением в области, Кравченко сообщил, что энергетики работают над устранением проблем и возобновлением поставок э/э в полном объеме.

"Будут проанализированы все последствия… Постепенно будем подключать всех абонентов. Работа продолжается с утра, и она не закончится пока каждый гражданин не будет с электроэнергией", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Киевская ГЭС стала одним из атакованных российскими оккупантами утром 26 августа энергообъектов, несколько телеграм-каналов разместили видео с якобы взрывами на дамбе. Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности Андрей Коваленко сообщил, что угроза плотине Киевской ГЭС отсутствует.

Что известно о Киевской ГЭС Киевская гидроэлектростанция - гидроэлектростанция на реке Днепр в Вышгороде, Киевская область, сообщает Википедия. Плотина длиной 288 м создает Киевское водохранилище с целью производства гидроэлектроэнергии и судоходства с помощью шлюза на плотине. Первый из 20 генераторов электростанции был введен в эксплуатацию в 1964 году, а последний - в 1968 году. Вместе с Киевской гидроаккумулирующей электростанцией она создает гидроэнергетический комплекс. Эксплуатируется компанией "Укргидроэнерго".

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, утром 26 августа РФ атакует Украину с воздуха - оккупанты подняли в небо 11 бортов Ту-95, шесть бортов ТУ-22М3. В Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах прогремели взрывы. В результате удара РФ известно о погибших и раненых.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода. В некоторых районах столицы пропал свет, есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

Как сообщалось ранее, после массированный удар РФ во многих городах Украины отключения водоснабжения. РФ атаковала ракетами и дронами инфраструктурные и энергетические объекты в Украине.

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