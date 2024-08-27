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Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в "Энергоатоме" отреагировали на слухи

Даяна Швец
27 августа 2024, 08:55
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В сети распространяются панические настроения относительно ситуации на Ривненской АЭС - в НАЭК "Энергоатом" прокомментировали эту информацию.
Дрон, Ровенская АЭС
Соцсети распространяют фейк о якобы взрыве на РАЭС / Колаж: Главред, фото: Википедия, Фото: reuters

Пользователи в Facebook и Telegram распространяют информацию, что якобы "после взрыва на Ровенской АЭС вспыхнул пожар с выбросом радиации". Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, это - неправда.

Отмечается, что такие информационные вбросы являются нарративом прокремлевской пропаганды.

"Ложь: в результате массированной ракетной атаки, на Ровенской АЭС повреждены все энергоблоки, а радиация значительно превышает норму. Такую информацию распространяют пользователи в Facebook и Telegram", - говорится в сообщении.

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Что такое Ровенская атомная электростанция

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) - первая в Украине атомная электростанция с энергетическим водо-водяным реактором типа ВВЭР-440 (В-213).
Расположена возле города Вараш в Ровенской области, является обособленным подразделением ГП "НАЭК "Энергоатом"".
Ровенская АЭС расположена на западном Полесье, возле реки Стырь.

Во время массированного ракетного обстрела Украины 15 ноября 2022 года АЭС потеряла связь с одной из линий электропередач 750 кВ. Произошло снижение частоты электроэнергии до недопустимых показателей. Пришлось снизить мощность станции, один из четырех блоков был автоматически отключен, сообщает Википедия.

Как обращают внимание в ведомстве, на самом деле распространенная корреспондентами информация не соответствует действительности, а фото пожара, которое распространяется по сети, было сделано во время пожара на складе в Ташкенте в 2023 году.

"Также журналисты по этому поводу обратились за комментарием в НАЭК "Энергоатом" - в энергетической компании информацию о пожаре также опровергли и добавили, что атомные блоки работают в штатном режиме", - отметили в правительственной организации.

Украинцев предупредили, что распространение подобной непроверенной информации помогает врагу сеять панику среди украинцев и является особенно опасным.

Атаки РФ на Украину 26-27 августа - последние новости

Как известно, утром, 26 августа, силы агрессора России атаковали энергоинфраструктуру Украины - взрывы были слышны в Кривом Роге, Кропивницком, Харькове. Россияне применили более сотни ракет различных типов и столько же беспилотников Shahed.

Впоследствии в Министерстве энергетики рассказали об отключении света в связи с ракетными ударами РФ. Министр энергетики отметил, что ситуация в энергосистеме в результате ракетно-дронового удара по Украине остается сложной.

В материале немецкого издания Welt говорится о том, что Путин пытается устроить Украине тотальный блэкаут. Однако у западного мира есть возможности остановить энергетический террор Украины со стороны страны-агрессора России, следует лишь принять нужное для этого решение.

В ночь на 27 августа российские оккупанты снова атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога была объявлена во многих областях страны.

После удара россиян по гостинице в Кривом Роге: 2 погибших, 5 раненых, судьба еще 2 - неизвестна.

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье 2 человека погибли и 4 получили ранения.

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