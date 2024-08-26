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"Классический ход в стратегии Путина": в Белом доме сделали заявление после удара РФ по Украине

Алёна Воронина
26 августа 2024, 23:21
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Российские оккупанты намеренно целятся по энергетической инфраструктуре Украины, понимая, что скоро похолодает и украинцы будут нуждаться в тепле.
Ракетный удар по Украине, Джон Кирби
В Белом доме сделали заявление после удара РФ по Украине/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скрин

Массированная атака страны-агрессора России по Украине 26 августа - это классический ход в стратегии российского диктатора Владимира Путина.

Россия целится по энергетической инфраструктуре намеренно, понимая, что скоро похолодает и украинцы будут нуждаться в тепле. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга в понедельник, 26 августа, сообщает "Европейская правда".

В то же время он отметил, что США после массированного удара России по Украине будут продолжать помогать Украине укреплять противовоздушную оборону и энергетическую систему. Он отметил, что Соединенные Штаты сосредоточены на поиске не только американских перехватчиков и систем, а таких систем от союзников и партнеров, напомнив об объявленной на саммите НАТО поставке пяти систем ПВО Patriot.

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Также Кирби сказал, что США совместно с Украиной работают над укреплением ее энергетической инфраструктуры.

"Речь идет не только о защите определенных локаций, хотя это и является большой частью этого процесса. Надо гарантировать, что у них (Украины. - ред.) есть запас прочности, резерв, цепи поставок, чтобы их энергетическая инфраструктура продолжала работу, даже если она подвергнется атакам", - объяснил он.

Кто такой Джон Кирби

Джон Кирби - контрадмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресссекретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Боррель призвал снять ограничения на использование западного оружия

После массированной атаки российских оккупантов по Украине 26 августа высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель снова призвал снять ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по объектам территории РФ. Об этом глава дипломатии ЕС написал на своем аккаунте в социальной сети Х.

Он подчеркнул, что такое решение усилит украинскую самооборону, сохранит жизнь украинского народа и уменьшит разрушения после российских обстрелов.

"Я повторяю, что снятие ограничений на использование возможностей против российских военных, участвовавших в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом укрепит самооборону Украины, обезопасит жизни и сократит разрушения в Украине", - написал Боррель.

Также он подчеркнул, что Украине сейчас нужно больше систем ПВО.

Кто такой Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельес – испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 года до 16 января 2007 года – председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Удар РФ по Украине ракетами и дронами 26 августа - что известно

Страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами и дронами по Украине в понедельник, 26 августа, запустив десятки ракет и дронов. Для удара впервые за неделю российские корабли вышли из Новороссийска, пишет Defense Express.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал последствия ракетного удара РФ 26 августа. Он отметил, что под ударом оказались 15 областей. Шмыгаль отметил, что главы ОВА получили задание при необходимости развернуть для населения "Пункты несокрушимости".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях ракетного обстрела. Сегодняшняя утренняя атака стала одной из самых масштабных за всю историю нынешней войны России против Украины. Сейчас продолжается ликвидация последствий, отметил он.

Также сообщалось, что РФ ударила ракетами по дамбе Киевской ГЭС - в СНБО ответили, есть ли угроза прорыва. В СНБО отметили, что угрозы прорыва дамбы Киевской ГЭС нет, ведь разрушить данный энергообъект с применением ракет невозможно.

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