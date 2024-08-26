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Отступать не планируют: Зеленский назвал направления, куда отправят усиление

Ангелина Подвысоцкая
26 августа 2024, 22:25
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Президент отметил, что сложнее всего ситуация наблюдается на Покровском направлении.
Отступать не планируют: Зеленский назвал направления, куда отправят усиление
Зеленский заявил об усилении позиций на фронте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Украинские военные продолжают держать оборону на Покровском направлении. Ситуация там одна из самых сложных. На Ставке верховного главнокомандующего было принято очень важное решение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что туда будут отправлены дополнительные силы.

"Также не забываем о фронте. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления", - сказал Зеленский.

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Сложная ситуация наблюдается на Времовском, Торецком и Кураховском направлениях. Там также будут усилены позиции наших защитников.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись в районе Торецка, что подтверждают геолокационные кадры от 21 августа, которые показывают движение оккупантов к восточным окраинам города. Войска РФ также продвинулись вблизи Покровска, в частности, к восточной Карловке и северо-востоку от Николаевки, что подтверждают кадры от 23 августа.

Соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый отметил, что ситуация на Донецком направлении ухудшается, в частности из-за попыток россиян захватить ключевую высоту возле Покровска.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Дмитрий Кожубенко добавил, что оккупация Покровска будет означать потерю важного логистического маршрута для обеспечения Лимано-Бахмутского направления.

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