РФ готовится к прорыву, чтобы захватить ключевую высоту под Покровском - DeepState

Соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый отметил, что на Донецком направлении ситуация ухудшается.
"На Донецком направлении ситуация остается сложной и ухудшается. Последние обновления свидетельствуют о том, что враг захватил Новогродовку и пытается закрепиться там, в частности в многоэтажках. Он также пытается пробиваться и усиливать свои позиции. Россияне продвигаются южнее, в частности в районе Птичьего, где произошли изменения", - пояснил Погорелый в эфире телеканала "Еспресо".
Кто такой Роман Погорелый?
Роман Погорелый - аналитик, соучредитель проекта DeepState, интерактивной онлайн карты боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны.
По словам соучредителя и аналитика DeepState, к юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска, которую россияне пытаются захватить.
"Эта высота простирается до Селидово. Если россияне займут эту высоту, это создаст серьезные проблемы для украинских военных, которые находятся в низинах или у реки Волчья. Ситуацию пока не удалось стабилизировать. В районе развернуто невероятное количество личного состава РФ. Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, но ситуация остается сложной", - отметил Погорелый.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, что ВСУ отступили с позиций под Покровском. Украинские силы, вероятно, смогли избежать окружения на юго-востоке от Покровска, отойдя с позиций. Российские оккупанты также продвинулись на Торецком и Донецком направлениях, сообщили аналитики.
Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий объяснил отступления на Покровском направлении. Бои уже выходят на трассу Покровск-Карловка, в районе населенного пункта Николаевка. Массового перемещения военной техники на этом направлении не наблюдается.
Известно, что под Покровском срочно начали эвакуацию семей. Военные сообщили, что российские оккупанты не прекращают непрерывных штурмов на Покровском направлении фронта. Из ближайших к линии фронта общин объявили принудительную эвакуацию.
Больше военных новостей:
- Атаки на аэродромы и НПЗ: у Зеленского назвали цель ударов по территории России
- "Верхушка уберет Путина": Эйдман раскрыл сценарий раскола "элит" в России
- "Тяжелая потеря": майор НГУ объяснил последствия оккупации россиянами Покровска
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред