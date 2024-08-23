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"Верхушка уберет Путина": Эйдман раскрыл сценарий раскола "элит" в России

Юлия Закрепа
23 августа 2024, 10:59
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Эксперт считает, что в России ситуация остается относительно стабильной, на самом деле война напрягает всех.
'Верхушка уберет Путина': Эйдман раскрыл сценарий раскола 'элит' в России
В России может произойти раскол "элит" / коллаж: Главред, фото: unsplash, Минобороны РФ

В интервью Главреду социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, когда может быть объявлена мобилизация в стране-агрессоре России. Эксперт также заявил, что только раскол "элит" сможет привести Россию к изменениям.

"Да, изменения возможны только вследствие раскола "элит", проблем в верхушке. Народ полностью лишен субъектности. Люди запуганы, зомбированы пропагандой и у них нет ресурса для сопротивления", - отметил Эйдман.

Раскол "элит" - это очень важный аспект. Ведь Путин, как диктатор, должен быть проводником интересов правящей верхушки, а после начала полномасштабной войны против Украины он действует уже не в ее интересах.

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"Верхушке не нужна была война с Украиной. И Путину она была не нужна. Он думал, что быстро за три дня все возьмет, а дальше росгвардейцы начнут дубинками разгонять украинцев. Но Путин ошибся и втянулся в войну. И что бы там ни говорили о том, что в России ситуация остается относительно стабильной, на самом деле война напрягает всех. Особенно правящую верхушку, которая привыкла к очень комфортному существованию, а не жизни в условиях стресса", - отметил Эйдман.

Сейчас очень велика вероятность того, что верхушка уберет своего диктатора, считает эксперт. Лидера, действия которого противоречат ее интересам. И чем дольше продлится война, чем масштабнее она будет, тем выше вероятность такого сценария.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"
Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он детально разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Эйдман рассказал о том, какие группы могли бы запустить раскол "элит" и отстранение Путина от власти.

"Такие процессы обычно запускает широкая коалиция, которая включает силовиков, чиновников, олигархов и других фигур. Они все между собой связаны. Думаю, и в России какая-то широкая коалиция может это сделать", - пояснил эксперт.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, к чему Украина принуждает РФ. Украина делает все, чтобы укрепить свои переговорные позиции. И здесь речь не только о Курской операции. Подоляк убежден, что повлиять на Россию сможет страх и сила.

Эйдман заявил, что РФ готовит новую волну мобилизации. Руководству РФ будет трудно мобилизовать еще 500 тысяч военных, ведь экономика РФ не будет готова обеспечить такое количество людей, считает эксперт.

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