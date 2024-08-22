'Путину будет еще хуже': Подоляк сказал, к чему Украина принуждает РФ

Украинские военные делают все на фронте, чтобы заставить Путина бояться.

https://glavred.info/ukraine/putinu-budet-eshche-huzhe-podolyak-skazal-k-chemu-ukraina-prinuzhdaet-rf-10590803.html Ссылка скопирована

Путин поймет, что ему будет хуже, если он продолжит войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTybe, скриншот из видео

Украинские военные наступают в Курской области. Это не только позволит защитить наших людей, но и заставит Путина думать, что без мира на условиях Украины ему будет только хуже. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Украина делает все, чтобы укрепить свои переговорные позиции. И здесь речь не только о Курской операции. Подоляк убежден, что повлиять на Россию сможет страх и сила.

"Украина активно работает с нашими партнерами по увеличению финансовых потерь России в рамках этой войны. И эти два инструмента принуждения точно могут существенно усилить не только позиции Украины, но и давление на Россию в целом", - сказал Подоляк. видео дня

Дипломатическое принуждение - третий инструмент, однако он является очень сложным. Такое влияние на РФ имеют Индия и Китай, от которых зависит Россия.

"Сегодня Украина интенсивно работает для того, чтобы вместе понять одну простую вещь. Если Россия не проиграет войну, то это риск для всех. Также и для тех стран, которые сегодня зарабатывают на сотрудничестве с ней. Если же Россия проиграет и будет придерживаться концепции международного права, то все получают то, что нужно для планирования своего будущего", - добавил он.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Переговоры Украины и России - последние новости

Сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал цель операции в Курской области и ответил псевдомиротворцам. По его словам, Курская операция украинских сил делает невозможным миротворческую концепцию третьих стран, которая предполагает, что можно достичь мира благодаря только территориальным уступкам со стороны Украины.

Также стало известно, что приблизит конец войны и может ускорить выход РФ из Украины. По словам эксперта Свитана, даже одна операция по освобождению Крыма может повлиять на ход войны.

Как убежден экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, прорыв ВСУ в Курскую область усилил украинскую позицию и открыл ряд возможностей. В частности, теперь можно рассматривать вариант давления на страну-агрессора Россию с целью возвращения к границам 1991 года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред