Война не будет иметь смысла: известно, что может ускорить выход РФ из Украины

Операция в Курской области и бои в Донецкой области кардинально не повлияют на ход боевых действий. Финал войны они не ускорят. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 Канал.
По его словам, даже одна операция может повлиять на ход войны. Например, операция по освобождению Крыма. Сейчас все, что делают россияне, в частности контроль Донбасса, призвано создать сухопутный коридор, который нужен, чтобы сохранить Крым.
"Крымский полуостров контролируют те воинские части, которые подходят к нему с материка. Кто отвечает за входы на полуостров, тот фактически и контролирует Крым", - подчеркнул полковник ВСУ в запасе.видео дня
Он подчеркнул, что с самого начала оккупации Крым был так называемым географическим "котлом" для врага. Это полуостров, который "зажат" между Азовским и Черным морями. Попытки россиян построить мосты, чтобы так обеспечивать территории - не соответствуют поставленным задачам.
Но Свитан отмечает, что одного Крымского моста недостаточно, нужен именно сухопутный коридор. Но если Россия теряет Крым, то соответственно наземная операция в Донецкой области больше не имеет смысла.
Он также добавил, что освободить Крым даже легче, чем Донбасс, ведь позади него нет 10 000 километров территории России. Крым - это оперативный "котел", это одна операция с поддержкой авиации.
"Именно это впоследствии приведет к обвалу российской парадигмы войны против Украины. Она станет им не нужна. Россияне будут думать, как из нее выйти", - подчеркнул Свитан.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Ситуация на фронте - что известно
Напомним, как заявили в американском Институте изучения войны, оккупационные войска агрессора России пытаются достичь тактического окружения украинской армии в районе Покровска Донецкой области. У врага там преимущество в пехоте, предположительно, на уровне 10 к 1.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что агрессоры и дальше будут пытаться захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, оккупационная армия страны-агрессора РФ продвинулась на восточном направлении в районе трех населенных пунктов.
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