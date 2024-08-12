Россияне продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе – DeepState

Российская оккупационная армия продолжает продвигаться в Донецкой области.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-prodvinulis-vozle-treh-naselennyh-punktov-na-donbasse-deepstate-10587743.html Ссылка скопирована

ВСУ дают отпор врагу на востоке / Коллаж: Главред, Фото: Оперативное командование "Запад", deepstatemap.live

Оккупационная армия страны-агрессора РФ продвинулась на восточном направлении в районе трех населенных пунктов.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState. При этом также публикуются новые карты зоны боевых действий.

Уточняется, что российская оккупационная армия продолжает продвигаться в Донецкой области.

видео дня

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Подчеркивается, что зафиксированы определенные успехи захватчиков РФ около трех населенных пунктов на востоке.

"Враг продвинулся возле Пантелеймоновки, в Северном, Нью-Йорке и его окрестностях", – добавили в DeepState.

/ deepstatemap.live

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что украинским военным удалось вернуть часть утраченных позиций возле Часового Яра в Донецкой области. В то же время, российские оккупационные войска заявляют об успехе, однако подтверждений этому пока нет. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области. Российские войска также продвигались на север к городу Нью-Йорка, который находится на линии фронта с 2014 года.

Как сообщалось ранее, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты России перебрасывают резервы из оккупированных районов Запорожской области в район Торецка и Часового Яра Донецкой области.

/ Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред