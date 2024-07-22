РФ продвинулась в районе четырех населенных пунктов Донбасса - Deep State

Российские оккупанты имели успехи на Торецком и Краматорском направлениях. В Генштабе ВСУ сообщили об отражении вражеских атак на этих участках фронта.

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В Генштабе заявили, что атаки РФ были отбиты / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, t.me/DeepStateUA

Российские оккупанты продвинулись в районе четырех населенных пунктов Донецкой области. В частности, они имели успехи на Торецком и Краматорском направлениях. Об этом сообщил мониторинговый канал DeepState вечером 21 июля.

По данным аналитиков, российская оккупационная армия продвинулась в Нью-Йорке и Железном. Кроме этого, российские военные имели успехи возле Пантелеймоновки и Калиновки.

Ситуация на фронте / Карта DeepState

Ситуация на фронте / Карта DeepState

Ситуация на фронте / Карта DeepState

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. видео дня

Что говорят в Генштабе ВСУ

В сводке Генштаба говорится, что произошло 77 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Харьковском и Купянском направлениях.

На Лиманском направлении агрессор атаковал шесть раз в районах Макеевки и Тернов.

На Северском направлении захватчики пять раз в течение дня безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений. Три атаки в районах Часового Яра и Андреевки захлебнулись.

На Торецком направлении украинские войска отбили пять атак противника вблизи Северного, Торецкого и Железного. Три атаки отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои в двух локациях. Ситуация контролируется.

Наибольшую активность войска РФ проявили на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 27 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое и Уманское.

"22 атаки врага отбиты, пять боеприкосновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Прасковьевки. Все попытки противника прорваться на этом направлении были безуспешны.Три раза оккупанты безуспешно штурмовали позиции ВСУ на Ореховском направлении вблизи Работиного и Новоданиловки.

В Генштабе также опубликовали свежую сводку по потерям российских оккупантов за сутки:

Потери армии РФ - данные на утро 22 июля / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Наступление российских оккупантов на севере Харьковской области оказалось провальным, однако они готовятся к продолжению своей кампании и не намерены останавливаться. Вероятно, в скором времени будут новые попытки прорваться к Харькову.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что общая ситуация на Херсонском направлении не изменилась после того, как ВСУ были вынуждены отойти из Крынок. Сейчас левый берег Днепра в Херсонской области полностью находится под контролем украинских сил, которые наносят точечные удары по позициям оккупационных войск.

Полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник также заявил, что украинские военные способны пойти в контрнаступление. Сейчас даже погодные условия благоприятны для этого.

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