УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия готовит новую волну попыток прорыва на Харьков: майор ВСУ раскрыл детали

Андрей Ганчук
21 июля 2024, 18:27
97
Нужно готовиться к различным сценариям, чтобы вражеские планы оккупантов агрессора России не смогли воплотиться, сказал военнослужащий Максим Жорин.
ВСУ, войска РФ
Войска РФ могут пойти в новые атаки в направлении Харькова - майор ВСУ Жорин / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Наступление российских оккупантов на севере Харьковской области оказалось провальным, однако они готовятся к продолжению своей кампании и не намерены останавливаться. Вероятно, в скором времени будут новые попытки прорваться к Харькову. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой, майор ВСУ Максим Жорин.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что, несмотря на неудачи, враг не намерен останавливаться.

"Несмотря на довольно провальную историю с наступлением на Харьковщине, я совершенно не вижу причин для рф останавливаться. Ну потеряли десятки тысяч людей, ну и что. Для них же это не проблема, наберут других", - отметил Жорин.

видео дня

По его словам, враг уже перебросил подкрепление на север Харьковщины, и, вполне вероятно, будет осуществлять попытки новых прорывов ближе к Харькову.

"Мы уже видим, как они перебросили часть пополнения на это направление и готовятся к продолжению наступательных действий. Меняются кадры в их армии, передвигаются дивизии. Весьма вероятно, что скоро мы увидим новую волну попыток прорваться на Харьков", - считает военный.

Также он добавил, что нужно готовиться к различным сценариям.

"Поэтому выдыхать нам и расслабляться точно сейчас не время. Чтобы враг не мог осуществить своих планов, всегда нужно готовиться к различным сценариям - в том числе, к худшим", - подчеркнул Максим Жорин.

Наступление РФ на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Оккупанты понесли очень большие потери в боях на Харьковщине, сказал заместитель ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук. Россияне столкнулись с ситуацией, когда для усиления им приходится перебрасывать войска с других направлений фронта.

Войскам РФ удалось заставить ВСУ оттянуть силы с других направлений на север Харьковской области, отметил Максим Жорин. Но врагу не удалось приблизиться к Харькову.

Враг готовится к штурмам в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области, сообщили в ОТГ "Харьков". Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск на севере региона.

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Харьковская область войска России война России и Украины Максим Жорин
Реклама

Главное за день

Часов со светом будет много: график отключения электроэнергии на 22 июля

Часов со светом будет много: график отключения электроэнергии на 22 июля

19:05 Украина
Россия готовит новую волну попыток прорыва на Харьков: майор ВСУ раскрыл детали

Россия готовит новую волну попыток прорыва на Харьков: майор ВСУ раскрыл детали

18:27 Украина
В Тернополе военный расстрелял пограничника: что стало причиной жестокой расправы

В Тернополе военный расстрелял пограничника: что стало причиной жестокой расправы

18:11 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Множественные опухоли: еще одна популярная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом 6904

Множественные опухоли: еще одна популярная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: Овнам - хорошие новости, Ракам - проблемы 5723

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: Овнам - хорошие новости, Ракам - проблемы

Под угрозой сотни тысяч людей: РФ готовит войска для нового наступления - Нарожный 4629

Под угрозой сотни тысяч людей: РФ готовит войска для нового наступления - Нарожный

Цены взлетели на 40% за неделю: в Украине резко подняли стоимость популярного овоща 2436

Цены взлетели на 40% за неделю: в Украине резко подняли стоимость популярного овоща

Последние новости

19:05

Часов со светом будет много: график отключения электроэнергии на 22 июля

18:52

ВСУ ударят по Мозырскому НПЗ в случае вторжения Беларуси - прогноз

18:27

Россия готовит новую волну попыток прорыва на Харьков: майор ВСУ раскрыл детали

18:22

Гороскоп на завтра 22 июля: Близнецам - сложности, Ракам - сумасшедший случай

18:11

В Тернополе военный расстрелял пограничника: что стало причиной жестокой расправы

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
18:03

Известный композитор сравнил Пугачеву и Ротару из-за их отношения к войне

17:55

Трагедия на Почтовой в Киеве: погибшего искали в Днепре часами, все подробности

17:24

В Украине бушует почти 6-балльная буря: когда закончится шторм

17:16

Выборы в Украине во время войны: Зеленский сделал заявление и назвал условие

Реклама
16:41

Возлюбленная Дмитрия Кулебы рассказала про кризисы в отношениях с министром

16:02

Человек упал в Днепр: в Киеве оборвался трос аттракциона возле Пешеходного моста

16:00

Зеленский очертил потери ВСУ и России в ходе войны

16:00

Муж предательницы Тодоренко признался в отношениях с 17-летней

15:36

Войска РФ готовятся атаковать на Харьковщине: в ВСУ раскрыли планы оккупантов

14:59

Камалия показала редкое фото с отцом в день его юбилея

14:53

Навсегда забудете о проблеме: как вывести жучков из крупы - действенный лайфхакВидео

14:50

Зеленский заговорил о скором завершении "горячей фазы" войны: о чем речь

14:45

Появились позитивные новости: что происходит на левобережье Херсонщины

14:08

Чем нужно умыться 22 июля, чтобы оставаться молодой и красивой - приметы дня

13:57

Люди важны, но территории врагу не подарим - Зеленский

Реклама
13:56

Россия поперлась в новые штурмы: ВСУ "разбили" оккупантов на ряде направлений

13:32

"Затягивать уже было опасно": жена Евгения Кота заговорила про сложности родовВидео

13:07

С дождем повезет не всем регионам: какой будет погода в Украине на следующей неделе

12:52

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 июля: Ракам - возможности, Рыбы решат проблемы

12:45

"Я не психиатр, но это безумие" - экс-советник Трампа о его планах по Украине

12:33

В какие часы сегодня не будут выключать свет: в ДТЭК порадовали украинцев

12:15

Добровольцев, воевавших за Украину, начали вызывать на допросы в Грузии

11:49

Правда ли 10 лет? Сколько Россия продержится на поле боя - прогноз Коваленко

11:30

Контрнаступление ВСУ в 2025 году: названы предпосылки и возможные направления

11:20

Боксер Узелков пожаловался на бывшую жену из-за своей пожилой мамы

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: кому будет туго с деньгами

10:55

Взрывы, работа ПВО и дым в небе над Крымом: оккупанты заявляют о работе ATACMS

10:51

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: Овнам - хорошие новости, Ракам - проблемы

10:48

ВСУ пришлось отойти за село: бои в Донецкой области обостряются - Deep State

10:29

Между малороссией и антироссией: как нам построить Украину?мнение

10:23

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая оказалась в больнице

09:59

Удар по аэродрому РФ под Ростовом: появились новые спутниковые снимки последствий

09:52

Единственный путь: аналитики оценили разговор Зеленского и Трампа о прекращении войны

08:49

Россияне потеряли четверть самолетов Ил-76 из-за собственной халатности

08:35

Критическая инфраструктура под прицелом: что известно о новой атаке РФ по Украине

Реклама
08:23

Почему техногенных катастроф в России будет становиться большемнение

07:49

Прекращение войны: Джонсон рассказал о плане, который может использовать Трамп

05:55

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 11 секунд найти крысу

05:01

Эффективней, чем побелка: что нужно обязательно сделать осенью в садуВидео

03:13

"Это их основная задача": россияне нацелились на захват 2 стратегических городов

02:15

Плацдарм для вторжения: эксперт оценил угрозу удара РФ из Беларуси

01:41

Есть ли риск наступления РФ на Сумщину: ответ эксперта

01:40

Что запрещено пить в жару: доктор рассказал полезный лайфхак, как охладиться

00:26

Россия запустила рой дронов: в небе над Украиной около 30 "Шахедов"

20 июля, суббота
23:38

РФ атаковала Киев неизвестным БПЛА: что известно о таинственном оружии, которое сбили ВСУ

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять