Россия готовит новую волну попыток прорыва на Харьков: майор ВСУ раскрыл детали

Нужно готовиться к различным сценариям, чтобы вражеские планы оккупантов агрессора России не смогли воплотиться, сказал военнослужащий Максим Жорин.

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Войска РФ могут пойти в новые атаки в направлении Харькова - майор ВСУ Жорин / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Наступление российских оккупантов на севере Харьковской области оказалось провальным, однако они готовятся к продолжению своей кампании и не намерены останавливаться. Вероятно, в скором времени будут новые попытки прорваться к Харькову. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой, майор ВСУ Максим Жорин.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что, несмотря на неудачи, враг не намерен останавливаться.

"Несмотря на довольно провальную историю с наступлением на Харьковщине, я совершенно не вижу причин для рф останавливаться. Ну потеряли десятки тысяч людей, ну и что. Для них же это не проблема, наберут других", - отметил Жорин.

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По его словам, враг уже перебросил подкрепление на север Харьковщины, и, вполне вероятно, будет осуществлять попытки новых прорывов ближе к Харькову.

"Мы уже видим, как они перебросили часть пополнения на это направление и готовятся к продолжению наступательных действий. Меняются кадры в их армии, передвигаются дивизии. Весьма вероятно, что скоро мы увидим новую волну попыток прорваться на Харьков", - считает военный.

Также он добавил, что нужно готовиться к различным сценариям.

"Поэтому выдыхать нам и расслабляться точно сейчас не время. Чтобы враг не мог осуществить своих планов, всегда нужно готовиться к различным сценариям - в том числе, к худшим", - подчеркнул Максим Жорин.

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Войскам РФ удалось заставить ВСУ оттянуть силы с других направлений на север Харьковской области, отметил Максим Жорин. Но врагу не удалось приблизиться к Харькову.

Враг готовится к штурмам в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области, сообщили в ОТГ "Харьков". Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск на севере региона.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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