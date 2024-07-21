Войска РФ готовятся атаковать на Харьковщине: в ВСУ раскрыли планы оккупантов

Войска агрессора России не оставляют попыток прорвать оборонительные редуты украинской армии на севере Харьковской области, рассказали в ОТГ "Харьков".

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Оккупанты готовятся к штурмам в Глубоком и Волчанске - ОТГ "Харьков" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Deep State

Российские оккупационные войска перебрасывают на север Харьковской области, в район Глубокого, дополнительные штурмовые группы для последующих атакующих действий. В сторону Волчанска враг проводит перегруппировку с целью проведения наступательных действий. Зафиксировано прибытие новых захватчиков в район Мурома на Белгородчине, чтобы решить вопрос с некомплектом личного состава. Враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону.

"В районе населенного пункта Глубокое с целью подготовки к наступательным действиям противник переместил дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты и 18-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса. Использует БПЛА для дистанционного минирования местности", - сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков".

Враг восстанавливает силы в районе Мурома

В районе Мурома Белгородской области вражеские силы организовали прибытие дополнительного личного состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии для решения вопросов с некомплектом личного состава.

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Ситуация в районе Волчанска

В районе центральной и восточной частей Волчанска оккупанты работают над перегруппировкой штурмовиков 138-й Отдельной мотострелковой бригады, 1009 мотострелкового полка 6-й армии и 128-й Отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса для проведения штурмовых действий.

"Также подтверждено, что штурмовой отряд 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии из РФ выведен на восстановление, его позиции занял личный состав 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса и отряда "Ахмат", - указали в ОТГ.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Потери войск России на Харьковском направлении

За минувшие 24 часа случилось 7 боевых столкновений. Враг нанес 10 авиаударов в направлении позиций ВСУ с применением 16 корректируемых бомб, 5 ракетных удара и 32 удара дронами-камикадзе. Осуществлено 396 обстрелов украинских позиций.

Противник за прошедшие сутки потерял 113 своих оккупантов. Также утрачено 29 единиц боевой техники:

2 танка; 5 артиллерийских систем; 8 единиц автомобильной техники; 3 единицы спецтехники; 11 беспилотных летательных аппаратов.

Подчеркивается, что уничтожены и 72 укрытия для личного состава противника, и также 1 пункт хранения боеприпасов.

Наступление РФ на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Оккупантам удалось достичь одной цели в Харьковской области – оттянуть некоторые силы ВСУ на север региона, сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Однако врагу не удалось приблизиться к Харькову, как того планировали россияне.

Войска РФ понесли огромные потери в боях на севере Харьковщины, отметил заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук. Россиянам в такой ситуации приходится снимать подразделения с других направлений.

РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий, заявил Максим Жорин. Враг пока не смог достичь тех целей, которые ставил перед собой в рамках данной операции.

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