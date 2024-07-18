Наступление РФ на Харьковщину: оккупантам удалось достичь одной цели - Жорин

Этим наступлением враг планировал приблизиться к Харькову, чтобы можно было уничтожать город, запугивать местное население, говорит Жорин.

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РФ удалось достичь одной цели на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ОК "Запад"

Во время наступления на Харьковщину, которое началось в мае, россиянам не удалось полностью воплотить свои планы, однако они заставили украинских защитников растянуть свои силы. Об этом сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью Radio NV.

"Уже не впервые планы россиян не совпали с тем результатом, на который они надеялись... Частично все же своих целей они достигли - заставили нас растянуть силы, перебросить подразделения на новый участок фронта, потратить ресурсы. Однако даже малейшего результата на поле боя они не получили. И сейчас думают над тем, как собрать снова раму, найти новые подразделения для того, чтобы попытаться дальше хоть как-то восстановить наступление", - отметил военный.

Он отметил, что этим наступлением враг планировал приблизиться к Харькову, чтобы можно было уничтожать город, запугивать местное население и создавать условия для дальнейшего продвижения. Кроме того, россияне планировали наступление на Харьков и со стороны Луганской области, протиснув линию обороны Украины.

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"Их планы были достаточно очевидны, однако в реальной жизни они не смогли их воплотить", - констатировал Жорин.

Он также добавил, что подразделения 3-й ОШБр были переброшены на Харьковщину еще до начала наступления.

"Мы немного заранее успели перебросить свои подразделения, и именно поэтому нам удалось, например, в направлении Боровой достаточно эффективно остановить и уничтожить огромное количество россиян, которые планировали продвинуться на том участке и дальше развивать успех уже на Изюм, Харьков. Поэтому наши силы были переброшены немного раньше времени. Не скажу, что нам хватало сил и ресурсов для того, чтобы сдерживать (россиян), но тем не менее, исходя из того, что у нас было, мы смогли организовать эффективную оборону, уничтожая россиян. Это привело к тому, что враг потерял боеспособность целой дивизии и сейчас думает, где найти новые места для попыток продвижения, потому что на тех участках у него ничего не получилось", - добавил Жорин.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Харьковском направлении российские оккупанты продолжают вести наступление, а также готовят новые подразделения для атак в Волчанске.

Также известно, что Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине. Об этом сообщают аналитики мониторингового канала Deep State.

Кроме того, армия страны-агрессора России пыталась давить в районе Боровой на Харьковщине, применяя для этого дивизию. Однако в результате успешных действий украинских защитников бригада была полностью разбита.

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